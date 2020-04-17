Поразительно, но факт: для полной дезинфекции жилья достаточно этих двух средств

«Жидкость для мытья посуды разрушает защитный внешний слой вируса и, таким образом, уничтожает патогенный микроорганизм», - говорит доктор Джевид. По словам эксперта, смесь жидкости для мытья посуды и воды является отличным средством для ежедневного мытья кухонных поверхностей, игрушек и посуды, уверяет idealhome.co.uk.

Отбеливатель также является хорошим средством для уничтожения вирусов. Поскольку это токсичный химикат, им не стоит пользоваться для этих целей на протяжении всей жизни. «Отбеливатель является хорошим очистителем для твердых поверхностей, например, для выключателей и дверных ручек», - говорит доктор Джевид. Эксперт добавляет, что отбеливатель всегда следует разбавлять в соответствии с инструкцией и что при его использовании необходимо надевать защитные перчатки.