Долги и коронавирус ⟩ Михкель Нестор — о том, какое экономическое будущее нас ждет

Правительства готовы тратить без чувства меры

Коронавирус и ограничения, установленные для замедления его распространения, грозят привести нас к величайшему экономическому спаду со времен Великой депрессии 1930-х. Такую суровую оценку мировой экономике дал на истекающей неделе Международный валютный фонд (IMF). И в самом деле — что ни день, тем мрачнее становятся финансовые прогнозы. Те, кто ранее предсказывал лишь пару процентов снижения, сегодня говорят уже о показателях ближе к десяти процентам. Экономический спад выражается не только в денежных суммах, но и в большом числе человеческих страданий. Страх перед грозящей социальной катастрофой вынуждает государства идти на очень большие траты, чтобы избежать худшего. Вопрос, насколько высокой будет цена этих мер и как их оплатить, отходит на второй план.

То, что ценнику уделяется небольшое внимание, — понятно. Конечно, способствует этому и то обстоятельство, что уже с десяток лет мы действуем в среде, где кредитование бесплатно для государств либо его готовы сразу же оплачивать. А это очень отличается от 2009 года. Пакеты помощи крупных государств теперь содержат больше нулей, чем большинство из нас видело в жизни. Хотя большую часть разрешенных сумм составляют кредитные гарантии, из которых в ход реально пойдет лишь небольшая доля, суммы все же впечатляют. К примеру, объем пакета помощи в Италии и Германии сейчас составляет порядка 750 миллиардов, во Франции — 350 миллиардов, а в Испании — 200 миллиардов евро.

Кредитование не так дешево, как можно было надеяться

Деньги на это идут (пока?) вовсе не со счета центробанка, и, к примеру, относительно Италии прогнозируется, что государство должно будет в этом году выпустить облигации на сумму 400 миллиардов евро. По оценке аналитиков, из-за этого долговая нагрузка Италии вырастет в отношении к ВВП с прежних 134 % до 150 %. При этом речь идет лишь о первичных мерах по спасению экономики, и с большой вероятностью стимулирование экономики при помощи бюджетной политики придется продолжать еще не один год. На это уйдет еще очень много кредитов.

Процентная ставка этих кредитов грозит оказаться куда выше, чем ожидалось ранее, и это несмотря на мощные усилия Европейского центрального банка. Хотя центробанк планирует в этом году купить на финансовых рынках облигации на сумму 1,1 триллиона — да, миллион миллионов! — евро, этого недостаточно. Страх инвесторов перед тем, что Италия не сможет отработать свои долги, привел к волне продаж, в результате которой доходность 10-летних итальянских облигаций поднялась всего за две недели с 1,5 % до 1,9 %. Такую же или еще более низкую процентная ставку многие эстонцы платят по своим жилищным кредитам. Разница между доходностью европейских «безрисковых» финансовых активов, немецких 10-летних облигаций, выросла до 2,3 %.

Стоит ли поддерживать корона-облигации?