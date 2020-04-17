Ретроспектива ⟩ Почему IT-министры от EKRE не могут удержаться в должности?

Марти Куузик

В конце апреля прошлого года к власти пришло новое правительство? cостоящее из EKRE, Отечества и Центристской партии. Марти Куузик, член EKRE и предприниматель, был назначен министром информационных технологий в только что созданной коалиции. Однако всего через несколько дней разразился настоящий ад, когда всплыли серьезные обвинения в домашнем насилии. Eesti Ekspress опубликовал подробное журналистское расследование, в котором знакомые семьи Куузика сказали, что новый министр склонен к насилию и несколько раз ломал своей жене руку.

Куузик подал заявление об отставке 30 апреля, утверждая, что это было в интересах спокойствия правительства, очистки его репутации и защиты семьи. ОН предстал перед судом, но, согласно последним данным, Куузик и государство пытаются найти компромисс в споре о компенсации. Куусик стал министром с cамым коротким сроком работы в независимой Эстонии.

Керт Кинго

После ухода Куузика министром внешней торговли и информационных технологий стала Керит Кинго, ранее работавшая в налоговом департаменте. За время своего пребывания в должности Кинго привлекала внимание средств массовой информации в том числе тем, что не хотела выезжать за границу. Также говорили о ее плохом знании английского языка. В профессиональном плане именно по его инициативе была создана рабочая группа для проверки безопасности электронных выборов.

Прошлой осенью кресло под Кинго зашаталось. В середине октября он наняла бывшего сотрудника Tallinna TV Якко Вяли, в качестве своего советника, который в тот же вечер зашел на Facebook и оскорбил одну женщину, экс-политика, сексистскими комментариями. Хотя Кинго уволила Вяли на следующий день, роковой для нее стала ложь во время выступления в Рийгикогу. А именно, она сказала, что Вяли не был ее советником ни на секунду, что она никогда не встречалась с Вяли и не говорила с ним о том, что он мог бы стать ее советником.

Несколько дней спустя лидер партии Март Хельме позвонил Кинго и сообщил, что та не может оставаться министром. 23 октября она подала заявление об уходе.

Каймар Кару

Уход двух IT-министров за короткое время вызвал множество публичных дебатов о том, нужно ли это место вообще и какой человек подходит для него. Все ждали, кто станет новым министром. В начале ноября в качестве кандидата был представлен Каймар Кару, который более 20 лет проработал на различных должностях в сфере информационных технологий. В последнее время он был советником по развитию в области управления информационными технологиями.

Хотя партия EKRE пригласила Кару на должность, последний в течение всего срока его полномочий так и не стал членом EKRE. Например, в интервью Vikerraadio он сказал, что партия очень хочет, чтобы он стал ее членом, но сам он хотел бы еще подумать.

Кару несколько раз противопоставлял себя генеральной линии EKRЕ. Например, он не cогласовал Закон об иностранцах Марта Хельме, который ограничивает возможности для иностранцев и краткосрочных работников ввозить своих детей в Эстонию. Когда министр финансов Мартин Хельме недвусмысленно заявил, что стартап-компания Bolt не получит государственные деньги, Кару счел, что государство все же могло бы подумать о помощи стартапам.

Сегодня, 17 апреля, Кару написал в Facebook, что утром председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме позвонил ему и объявил, что отзовет его с министерской должности, потому что «сотрудничество не складывается, и партия не удовлетворена».

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