Вчера была заключена первая в мире бесконтактная сделка купли-продажи недвижимости

«Весь процесс смены собственника, от поиска покупателя, показа объекта до нотариальной сделки и даже передачи квартиры, произошла без единой личной встречи, - рассказывает Филип Саксинг, руководитель тартуского отделения LVM Kinnisvara. - Это, вероятно, первая сделка в мире, где покупатель, продавец, маклер и нотариус не встречались».

«По словам Саксинга, самые активные нотариальные конторы заслуживают благодарности, поскольку в течение одного месяца запустили сервис, который экономит время, деньги и здоровье всех сторон сделки. «Удаленное заключение сделок, безусловно, останется популярным даже после окончания пандемического кризиса, - подчеркнул он. - Ситуация, когда представитель банка посещает нотариуса, например, в Пярну для подписания договоров только раз в месяц, скорее всего, уже не вернется».