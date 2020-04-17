Вчера была заключена первая в мире бесконтактная сделка купли-продажи недвижимости

Нотариус Пааво Уйбопуу своей дигитальной подписью вчера заверил первую в мире бесконтактную сделку купли-продажи. Объектом уникальной сделки была квартира в историческом доме Яана Тыниссона в Тарту.
«Весь процесс смены собственника, от поиска покупателя, показа объекта до нотариальной сделки и даже передачи квартиры, произошла без единой личной встречи, - рассказывает Филип Саксинг, руководитель тартуского отделения LVM Kinnisvara. - Это, вероятно, первая сделка в мире, где покупатель, продавец, маклер и нотариус не встречались».
«По словам Саксинга, самые активные нотариальные конторы заслуживают благодарности, поскольку в течение одного месяца запустили сервис, который экономит время, деньги и здоровье всех сторон сделки. «Удаленное заключение сделок, безусловно, останется популярным даже после окончания пандемического кризиса, - подчеркнул он. - Ситуация, когда представитель банка посещает нотариуса, например, в Пярну для подписания договоров только раз в месяц, скорее всего, уже не вернется».
Бесконтактные маклерские услуги, которые LVM Kinnisvara начала оказывать уже на второй день чрезвычайной ситуации, оказались даже более популярными, чем ожидалось. «Изначально мы планировали только демонстрировать клиентам объекты по видеомосту, но по просьбе клиентов мы быстро расширили спектр услуг, включив в него консультации, заключение договоров и даже проведение переговоров о цене», - сказал Саксинг. Только за последнюю неделю объем бесконтактных услуг в LVM удвоился.