Видео ⟩ Мартин Хельме: работу и мировоззрение разделить нельзя

Член правления EKRE и министр финансов Мартин Хельме утверждает, что на работе правительства замена министра никак не скажется: «Мы надеемся, что новый министр на следующей неделе сможет принести присягу на должность и работа продолжится».

Выдвинутый в качестве нового кандидата в министры Рауль Сийем, по словам Хельме, состоит в партии более четырех лет, в последнее время он работал политическим советником министра внутренних дел и знает, как работает этот аппарат. Хельме надеется, что он быстро включится в работу, поскольку он уже находится в этом инфополе.

Хельме признался, что в EKRE ожидали, что Каймар Кару вступит в партию. «Скажем так, в последние месяцы ему было сделано несколько предложений вступить», - сказал он.