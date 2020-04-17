Пт, 17.04.2020
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Видео ⟩ Мартин Хельме: работу и мировоззрение разделить нельзя

«Были мелочи, мы не обсуждали их вне партии, но общее отношение фракции, правления партии и других министров было таким, что команды не возникло», - пояснил Postimees министр финансов Мартин Хельме подоплеку отставки министра внешней торговли и инфотехнологий Каймара Кару.

Член правления EKRE и министр финансов Мартин Хельме утверждает, что на работе правительства замена министра никак не скажется: «Мы надеемся, что новый министр на следующей неделе сможет принести присягу на должность и работа продолжится».

Выдвинутый в качестве нового кандидата в министры Рауль Сийем, по словам Хельме, состоит в партии более четырех лет, в последнее время он работал политическим советником министра внутренних дел и знает, как работает этот аппарат. Хельме надеется, что он быстро включится в работу, поскольку он уже находится в этом инфополе.

Хельме признался, что в EKRE ожидали, что Каймар Кару вступит в партию. «Скажем так, в последние месяцы ему было сделано несколько предложений вступить», - сказал он.

Хотя у Хельме нашлись для Кару и слова похвалы за то, как в его сфере ответственности были распределены средства KredEx, решающим стал вопрос о мировоззрении. «Но их же нельзя разделить», - констатировал Мартин Хельме.

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