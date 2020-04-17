Новый ИТ-министр был как востребователем долгов, так и руководителем тюрьмы

Сием (46) является членом EKRE с 2016 года, последим местом его работы была должность советника министра внутренних дел Марта Хельме. Его послужной список оказался длинным и многогранным.

В 1999 году Рауль Сием поступил на работу руководителем по востребованию налоговых задолженностей Налогового департамента, где у него было амбициозное задание: создать в Эстонии возможность по востребованию долгов по налогам и международную функцию налоговых сборов.

Если полистать тогдашние газеты, Сием неоднократно попадется на глаза. Например, когда в 2013году Налоговый департамент аннулировать проценты по налогам у жителей и предпринимателей Эстонии на 1,5 миллиарда крон, представителем департамента был именно Рауль Сием. Год спустя он комментировать арест счетов рыболовной фирмы семьи Кыухнатов.

В 2005 году именно под руководством Сиема Налоговый департамент начал востребовать долги и с руководителей фирм. «Жизнь должников по налогам станет значительно сложнее», - пообещал тогда Сием. Он добавил, что само по себе возникновение долга наказуемым не является, но все случаи нужно рассматривать отдельно: «Может быть, например, крупный клиент не оплатил счет, а потому фирма прекращает свою деятельность. Было бы неправильно за это наказывать предпринимателя и в дальнейшем запрещать коммерческую деятельность». И все же Сием пообещал строже присматривать за людьми, у которых в бизнесе имеется определенный почерк, например, они неоднократно становились банкротами и постоянно находятся в долгах по налогам.

Получил солидную компенсацию от тюрьмы

После окончания карьеры в Налоговом департаменте в 2007 году Сием стал заместителем директора Таллиннской тюрьмы. В его задачи входила организация работы по надзору и безопасности, а также координация, кризисное управление, администрирование систем безопасности, организация и управление учениями по решению чрезвычайных ситуаций. Через четыре года Сиема сократили, но он не ушел с пустыми карманами. Ему выплатили компенсацию в размере 24 095 евро, из которых компенсация за отпуск составила 4768 евро и компенсация по сокращению 19 326 евро.

В 2011 году Сием отправился на работу в адвокатское бюро Hansa Law, где он стал работать юрисконсультом. По данным Коммерческого регистра, ему принадлежат два предприятия. Первое - Daan Õigusbüroo AS - предлагает онлайн-консультации по вопросам права, защиту личных данных, налоговое и коммерческое консультирование, а также делопроизводство. Оборот фирмы, работающей с 2015 года, в прошлом году составил 17 000 евро, а доход – почти 6000 евро.

Также ему принадлежат 25 процентов предприятия Poketlaw OÜ: его он называет стартовой точкой, оно пытается разрабатывать веб-платформы, целью которых является разработка платформы тендеров востребователей долгов. Результаты пока значительными назвать нельзя.