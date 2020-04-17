Когда двойное гражданство больше не преимущество: жители Финляндии оказались в ловушке в России

В конце марта российское правительство подписало постановление, согласно которому до мая было принято решение "временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска". Целью такого шага является борьба с распространением пандемии. Внезапное закрытые границы поставило в затруднительное положение людей, которые, отправившись в Россию, не думали, что не смогут выехать на свою вторую родину.

"Нахожусь в России без жилья, без семьи, без прописки, без регистрации, без лекарств, без медицинского обслуживания, без места, где я могу находиться физически и соблюдать антивирусные меры и режим самоизоляции", - рассказал Yle пенсионер Василий (по просьбе некоторых интервьюированных в статье не указываются их фамилии - примечание редактора) за несколько дней до закрытия границ выехал в Россию.

По его словам, в конце марта он попытался вернуться в Финляндию, но был остановлен на пункте пропуска Брусничное и высажен из транспорта, который финское консульство организовало для "возвращенцев".

"Старший смены [Погранохраны РФ] объяснил причину: наличие у меня кроме финского еще и российского паспорта. Сослались на распоряжение правительства", - сообщает проживший в Финляндии 20 лет Василий, который был вынужден ехать от границы на попутном лесовозе.

Он также сетует на то, что из-за закрытых границ он теперь не имеет доступа к необходимым ему лекарствам, аналогов которых в России просто нет.

В Финляндии - семья, в России - мама

Проживающая в Хельсинки Ирина также выехала из Финляндии до закрытия границ.

"В Финляндии муж, в России мама, которая живет одна. И ей нужна помощь. Родственников в России нет. Когда поступила информация о закрытии границ, пришлось выбирать между двумя родственниками и делать очень тяжелый для себя выбор", - так причины внезапного отъезда объяснила Ирина, у которой в Финляндии ВНЖ.

Пандемия сказалась на отношениях с супругом, которые идут к разводу. Однако выехать в Финляндию для оформления всех формальностей и вывоза вещей Ирина не может. Она указывает, что ей приходится сидеть и ждать разрешения ситуации. Ирина считает, что для тех, кто живет на две страны, сложилась ужасная ситуация.

Не успела вернуться и проживающая в Каяни Татьяна.

"Я не выехала вовремя, так как была на больничном. Я находилась в России спокойно, так как была информация, что с двойным гражданством будут выпускать без проблем. Но в итоге, когда собралась выезжать, то сообщили, что уже не выпускают", - отмечает застрявшая в Костомукше женщина.

Татьяна сетует, что из-за новых правил она оказалась разделена с мужем. Она отметила, что будет просто ждать, когда откроют границы.

Алла Степанова живет в Хельсинки и поехала в Санкт-Петербург к маме.