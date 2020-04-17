Когда двойное гражданство больше не преимущество: жители Финляндии оказались в ловушке в России

Держатели паспортов РФ и Финляндии рассказывают о невозможности вернуться в Финляндию из-за мартовского решения российских властей закрыть границы на выезд из-за коронавируса, несмотря на декларируемое Финляндией право вернуться домой. Они надеются на конец пандемии и коллективное обращение к российским властям, пишет Yle.
В конце марта российское правительство подписало постановление, согласно которому до мая было принято решение "временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска". Целью такого шага является борьба с распространением пандемии. Внезапное закрытые границы поставило в затруднительное положение людей, которые, отправившись в Россию, не думали, что не смогут выехать на свою вторую родину.
"Нахожусь в России без жилья, без семьи, без прописки, без регистрации, без лекарств, без медицинского обслуживания, без места, где я могу находиться физически и соблюдать антивирусные меры и режим самоизоляции", - рассказал Yle пенсионер Василий (по просьбе некоторых интервьюированных в статье не указываются их фамилии - примечание редактора) за несколько дней до закрытия границ выехал в Россию.
По его словам, в конце марта он попытался вернуться в Финляндию, но был остановлен на пункте пропуска Брусничное и высажен из транспорта, который финское консульство организовало для "возвращенцев".
"Старший смены [Погранохраны РФ] объяснил причину: наличие у меня кроме финского еще и российского паспорта. Сослались на распоряжение правительства", - сообщает проживший в Финляндии 20 лет Василий, который был вынужден ехать от границы на попутном лесовозе.
Он также сетует на то, что из-за закрытых границ он теперь не имеет доступа к необходимым ему лекарствам, аналогов которых в России просто нет.
В Финляндии - семья, в России - мама
Проживающая в Хельсинки Ирина также выехала из Финляндии до закрытия границ.
"В Финляндии муж, в России мама, которая живет одна. И ей нужна помощь. Родственников в России нет. Когда поступила информация о закрытии границ, пришлось выбирать между двумя родственниками и делать очень тяжелый для себя выбор", - так причины внезапного отъезда объяснила Ирина, у которой в Финляндии ВНЖ.
Пандемия сказалась на отношениях с супругом, которые идут к разводу. Однако выехать в Финляндию для оформления всех формальностей и вывоза вещей Ирина не может. Она указывает, что ей приходится сидеть и ждать разрешения ситуации. Ирина считает, что для тех, кто живет на две страны, сложилась ужасная ситуация.
Не успела вернуться и проживающая в Каяни Татьяна.
"Я не выехала вовремя, так как была на больничном. Я находилась в России спокойно, так как была информация, что с двойным гражданством будут выпускать без проблем. Но в итоге, когда собралась выезжать, то сообщили, что уже не выпускают", - отмечает застрявшая в Костомукше женщина.
Татьяна сетует, что из-за новых правил она оказалась разделена с мужем. Она отметила, что будет просто ждать, когда откроют границы.
Алла Степанова живет в Хельсинки и поехала в Санкт-Петербург к маме.
"В Хельсинки остается 20-летний сын, муж умер. А в России мама 83 года. Я выезжала в Россию 16 марта с двумя паспортами. Пограничные службы предупредили о 14-дневном карантине в Санкт-Петербурге. Я согласилась. Однако затем границу и дорогу домой в Хельсинки закрыли", - сообщила Алла.
Она негодует от того, что США вывозят из РФ своих граждан и даже тех, кто проживает в Штатах на законных основаниях, а "на нас не обращают внимания". Алла считает, что ее случай - не единичный. Она указывает, что в группах в социальных сетях уже собрались "сотни" ее собратьев по несчастью. Сейчас они через адвоката собираются писать обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой внести изменения в постановление правительства. Адвокат Александр Передрук подтвердил Yle, что коллективное обращение готовится.
В России остается 400 финнов
Финский МИД не может назвать точное число людей с двойным гражданством, которые не могут выехать из России.
"У нас нет точной информации по этому вопросу. В настоящий момент чуть менее 400 финнов сообщили в реестр МИДа, что находятся в России", - рассказала Yle финский консул в Санкт-Петербурге Анне Ламмила, отметив, что держатели двух паспортов в дипмиссию уже обращались.
В консульстве считают, что причиной сложившейся ситуации стало то, что Россия относится к людям с двойным гражданством как к своим гражданам, у которых с 30 марта нет возможности пересечь границу.
При этом финские дипломаты подчеркивают, что, согласно Конституции республики, граждане Финляндии имеют право вернуться.
Yle направило в МИД РФ запрос по поводу ситуации. Оперативный комментарий получить не удалось.
Напомним, что число людей с двойным гражданством в Финляндии постоянно растет. По данным Статистического центра, в конце 2018 года в стране постоянно проживало почти 128 000 человек, которые имели гражданство другой страны, помимо финского. Самую большую группу в почти 32 000 составляли граждане РФ.