Президент раскритиковала, но провозгласила принятый Рийгикогу дополнительный бюджет и пакет поправок

«Эстония уже второй месяц живет в условиях чрезвычайного положения и у этого процесса есть серьезные социальные и экономические последствия. Наша экономика несет труднопрогнозируемые потери. Растет безработица, сложно оценить, каким будет влияние долговременного кризиса на деятельность экспортирующих предприятий», - передала слова президента канцелярия главы государства.

По словам Кальюлайд, одно только наращивание расходов государства не может быть альтернативной возможностью сохранить объем эстонской экономики на докризисном уровне. «Принятый на сегодня пакет законодательных поправок представляет собой, скорее, меры, призванные помочь пережить кризис в надежде на скорейшее восстановление мировой экономики. Меры, которые должны обеспечить предприятиям Эстонии лучшие стартовые возможности для ускорения по окончании кризиса», - сказала президент.

Кальюлайд подчеркнула, что нуждающиеся в помощи ждут ее и поэтому она провозглашает как Закон о дополнительном бюджете, так и пакет связанных с ним законодательных поправок.

«Предложенные правительством шаги, которые Рийгикогу одобрил в принятых им законопроектах, в основном пропорциональны и направлены на преодоление кризиса. Они соответствуют Конституции», - подчеркнула Кальюлайд.

Вместе с тем, президент обратила внимание на два обстоятельства.

«Во-первых, широкомасштабное снижение акцизов на все энергоносители — это мера, взаимосвязь которой с непосредственными шагами по управлению кризисом или смягчением его последствий остается непонятной», - подчеркнула президент.

По словам Кальюлайд, есть множество предприятий, которым более дешевое топливо поможет лучше пережить кризис, однако это не способствует долговременной цели, которой является движение Эстонии к энергосберегающей модели экономики.

«Проводя обобщенное крупномасштабное снижение акцизов, мы снижаем мотивацию, например, инвестировать в утепление жилья, переходить на более экологичные виды транспорта и так далее. Менее высокий акциз на топливо не содействует обращению к зеленому мышлению, тогда как большинство стран своими мерами по выходу из кризиса как раз пытается поддержать еще и изменения к лучшему в климатической политике», - пояснила президент.

Во-вторых, президент указала на приостановку выплат во вторую пенсионную ступень, отметив, что это обстоятельство может повлечь за собой труднопрогнозируемое влияние на государственный бюджет.