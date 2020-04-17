Солдат срочной службы досрочно отправят в резерв

В соответствии с решением силы обороны будут отправлять солдат в резерв подразделениями и поэтапно, когда будут достигнуты все цели обучения. В резерв будут зачислены около 2600 солдат, чья срочная служба началась в 2019 году. Около 460 солдат, начавших срочную службу в начале 2020 года, продолжат несение службы.

«Для меня важно поддерживать мораль солдат на высоком уровне и отблагодарить их за это последнее усилие, когда они не могут получить увольнительную до самого конца службы», - сказал командующий силами обороны генерал-майор Мартин Херем. «Считаю крайне важным, чтобы мы не держали солдат на службе дольше, чем этого требуют цели обучения. Я хочу, чтобы они заступили на службу в резерве высокомотивированными», - добавил он.

Командующий силами обороны подчеркнул, что это решение он вынес на основе анализа сегодняшнего чрезвычайного положения. Если распространение коронавируса в Эстонии или же другие обстоятельства будут развиваться так, что это решение нужно будет изменить, то это будет сделано. В пользу текущего решения говорят такие факторы как более короткая продолжительность учений «Весенний шторм» и достижение поставленных учебных целей.

По необходимости силы обороны будут тестировать группы солдат срочной службы до зачисления в резерв, чтобы проверить их на возможность инфицирования коронавирусом COVID-19.

«Нашей задачей является зачисление солдат в резерв здоровыми», - сказал главный врач сил обороны подполковник Тарго Лусти. «Мы не будет тестировать всех отправляющихся домой солдат, так как на данный момент в силах обороны нет ни одного солдата срочной службы больного коронавирусом. Но есть солдаты, кого необходимо протестировать – например, тех парамедиков, кто сейчас находится на Сааремаа с нашим полевым госпиталем», - добавил он.

Принимая во внимание сокращённое количество рейсов общественного транспорта во время чрезвычайного положения, силы обороны организуют всем желающим транспорт до ближайшего от их места жительства населённого пункта.