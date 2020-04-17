Эстонский дальнобойщик в Европе: магазины закрыты, дороги пусты

Водители грузовиков относятся к тем, кому нужно, несмотря на пандемию, путешествовать и контактировать с людьми. Виктор Терас, водитель грузовика валгаской компании A.Karuse AS, обычно ездил между Эстонией, Германией и Чехией. Сейчас он уже больше недели сидит дома. Терас сказал, что очереди на границах теперь исчезли.

«В Валке меня вытащил латвийский пограничник, записал личный идентификационный код. На литовско-польской границе скорость была снижена, 20 километров в час, за этим наблюдал пограничник. Я притормозил, он спросил, как я себя чувствую. Я сказал, что очень хорошо. Он показал рукой, что могу двигаться дальше. На польско-немецкой границе никого не было, ни патрулей, ни чего-либо еще. При въезде из Германии в Чехию тоже не задерживали", - описал он последний рейс.

По его словам, в Чехии люди ходили с шарфами и другими импровизированными средствами защиты на лицах. В фирме, куда раньше можно был войти, теперь нужно передавать документы через окошечко. Для этого нужно было носить маску.

«Я получил документы, пошел на загрузку, там мне измерили температуру, а затем меня просто впустили. Загрузившись, я начал обратный путь. На немецко-польской границе задерживали автомобили, но для грузовико был зеленый свет. В Литве и Латвии то же самое. Первый раз остановили в Икла, оттуда я отправился в Таллинн с грузом».

Ехать стало комфортнее

В целом на дорогах царит пустота. "Скоростные шоссе пустуют. Все места общепита закрыты. На заправке можно купить бургер, но не хочется. Я беру еду с собой", - говорит Терас.

Водитель той же компании Тоомас Кяспер в последнее время в основном ездит в Италию, а во время телефонного звонка находился во Франции, откуда ему пришлось доставлять товары из Парижа в Финляндию. Во Франции так же пусто на дорогах. «На прошлой неделе я был в Италии: там жизнь продолжалась, в этом не было ничего плохого. Там, где происходила погрузка, люди были на работе».

В то же время, по словам Кяспера, нынешняя ситуация делает вождение комфортным. «На границе никого нет, ты едешь быстро. Можно далеко уехать, места для парковки пусты, это очень хорошо, и ехать стало намного спокойнее».

Вируса Кяспер не боится. «Я из дома ушел - что мне там сидеть без зарплаты? По крайней мере, я что-то делаю, выполняю работу. Люди больше под носом не снуют, соблюдают дистанцию».

Глава перевозящей товары по всей Европе компании A.Karuse AS Аллен Карузе сказал, что в настоящее время компания находится в сложной ситуации, поэтому часть автопарка пришлось поставить на стоянки. «Часть мы сняли со счета, чтобы не платить налог на тяжелый грузовик. Это делается поквартально, и это плохо. В апреле я заплатил за апрель, май, июнь. Если машина сейчас стоит, я не получу эти деньги обратно от эстонского государства. Мы предусмотрительно вычли около 20 процентов автомобилей. Где-то от 50 до 60 процентов остались в работе. Больше нет товаров для перевозки, люди, очевидно, больше не тратят».

Объемы грузов снизились

По словам Ханно Ярве, директора выруской транспортной компании Võru Trans, которая также предлагает международные перевозки в Европе, их машинам пока не приходилось оставаться дома, но, возможно, это еще впереди. "Это, вероятно, в будущем, да. До сих пор были небольшие простои. На этой неделе уже кажется, что будет трудно».

Кристьян Нупп, член правления паевого товарищества Kingtrans OÜ, которое работает в волости Пыльва и специализируется в основном на российском рынке, говорит, что рынок начал сокращаться еще до коронавирусного кризиса. «Скорее, общая ситуация на рынке оказывает большее влияние. Ситуация на рынке начала ухудшаться до коронавируса. Похоже, что рынок древесины тоже начинает закрываться. Ситуация не очень радужная, мы живем неделю за раз, больших планов быть не может».