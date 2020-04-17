В Эстонии создали лабораторию для тестирования защитных масок местного производства

Для проведения испытаний в штаб-квартире EKUK в Таллинне в срочном порядке был создан отдельный прототип испытательного устройства, в котором проверяется проницаемость частиц материала маски. Кроме того, ученые ТТУ анализируют воздухопроницаемость, то есть, насколько легко дышать через тот или иной материал, каковы состав и поверхностная плотность его волокон.

«Важно подчеркнуть, что мы не проверяем маски для того, чтобы сказать, прошла ли маска или не прошла тест, или что это за маска. Целью создания этого специального решения в срочном порядке является, прежде всего, помощь производителям защитных масок в Эстонии, чтобы они могли получить ответ как можно скорее, насколько хороши защитные свойства произведенных ими масок, нужно ли улучшать изделие или менять материал», - сказал гендиректор Департмента защиты прав потребителей и технического надзора Каур Каяк.

«В условиях нынешнего кризиса Европейская комиссия предоставила руководящим органам по надзору за рынком руководство о том, как быстрее и проще по сравнению с обычной ситуацией проверять продукты и выпускать их на рынок. Несмотря на то, что созданная лаборатория не является признанной испытательной лабораторией, эти результаты помогут производителю, продавцу и потребителю, чтобы все одинаково понимали, с какой маской мы имеем дело и от чего именно она защищает владельца», - добавил Каяк.

Создание лабораторных мощностей было вызвано ситуацией, когда во всем мире ощущается острая нехватка средств индивидуальной защиты и, прежде всего, защитных масок. Кроме того, сегодня людям предлагаются маски, которые выглядят совершенно одинаково, и, глядя на них, невозможно ничего сказать о свойствах маски. При нормальных обстоятельствах средства индивидуальной защиты должны быть проверены сертифицированными испытательными лабораториями перед их выпуском на рынок.

В Эстонии такой признанной испытательной лаборатории нет, поэтому те эстонские предприниматели, которые откликнулись на приглашение правительства и быстро начали производство защитных масок, должны были бы найти испытательную лабораторию для проверки масок в других странах Европы. К сожалению, все европейские лаборатории перегружены из-за кризиса масок, и ожидание задержало бы поступление масок нуждающимся на недели, если не месяцы. Созданные в Эстонии возможности для испытаний дают производителю указание на то, использовались ли подходящие материалы для обеспечения хотя бы частичного соответствия требованиям.

«Было бы очень несправедливо, если бы мы не выпускали продукты на рынок из-за того, что в европейских лабораториях очереди. Мы не можем ждать, потому что маски нужны. Единственный способ ускорить процесс - это спешно создать такое специальное решение», - объясняет Каур Каяк.

«На данный момент важно иметь как можно больше информации о продукте. И я считаю, что мы можем предложить это в ходе этого сотрудничества», - добавил он.