Экс-банкир: это не пойдет на пользу экономике и жителям Эстонии
- Деление компаний на «своих» и «чужих» – большая проблема
- Если отставки продолжатся в том же темпе, мы можем оказаться и в тупике
- Сейчас хорошее время для инвестиций в дигитализацию бизнесов
Как отразится спешный уход министра внешней торговли Каймара Кару, впавшего в немилость руководства партии EKRE, на доступности кризисной помощи бизнесу и туристической отрасли?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире бывший вице-президент Банка Эстонии, член финансовой комиссии Рийгикогу Андрес Сутть (Партия реформ).
Фрагмент беседы:
– Министр внешней торговли и IT Каймар Кару (EKRE) отправлен в отставку без долгих раздумий – по телефону. Чем обоснована такая срочность и категоричность?
– На мой взгляд, это не очень умное решение. Для смены министра в разгар кризиса должны были быть веские основания. Я не вижу таких причин. Кару хорошо себя зарекомендовал на посту министра. Такая отставка уж точно не поможет быстрому принятию мер в поддержку предпринимателей.
Похоже, что Каймар Кару думал своей головой, принимал решения самостоятельно, что и обусловило его конфликт с руководством партии EKRE. Экономике и жителям Эстонии это не пойдет на пользу.
– Как отразится спешный уход министра на доступности кризисной помощи бизнесу и туристической отрасли?
– Плохо. Новому министру понадобится время, чтобы войти в курс дела. А малый бизнес, микропредприятия и туризм нуждаются в срочной поддержке. Каждый день – это потерянные деньги и рабочие места.
– Не спровоцирует ли уход министра кризис в министерстве и распределении экстренной помощи малому бизнесу и туристической отрасли?
– Трудно сказать. Я не знаю нового министра и ничего не могу сказать о его опыте работы в сфере экономической политики. Конфликты в министерстве нельзя исключать.
Понятно лишь то, что для реализации срочных мер поддержки понадобится дополнительное время. И это может негативно отразиться на туристическом секторе, малом бизнесе, FIE, микропредприятиях. Ситуация очень некомфортная.
Пост министра внешней торговли и IT имеет важное значение на международной арене. Этому посту отводится ключевое значение в вопросе, как мы сумеем выйти из кризиса. Желательно, чтобы министр был с опытом, мог представлять Эстонию за границей, на международных конференциях и так далее.
Сейчас нужно будет снова привлекать инвестиции и туристов в Эстонию, а также помогать компаниям становиться экспортноспособными на внешних рынках. Справится ли с этим новый министр – большой вопрос.
– Как отразится замена министра на деятельности фонда EAS, отвечающего за доступность ряда важных пособий?
– Фонду EAS принадлежит ключевая функция в поддержке предпринимателей. У малого бизнеса, FIE и микрокомпаний – ограниченные денежные ресурсы, у кого-то средств вообще нет. Каждый потерянный день – это большой ущерб для их бизнеса. Надеюсь, что подготовленные меры все же будут достаточно быстро реализованы.
В допбюджете было предусмотрено 25 млн евро для туризма и 10 млн для малого и среднего бизнеса, которые должны распределяться через EAS. Мы сделали предложение увеличить эту сумму вдвое, но поддержки внутри коалиции не нашли.
– А когда у нас поддерживали предложения оппозиции?
– Я такого пока не видел.
– Во времена правления реформистов ситуация была такой же…
– В данном случае мы говорим о предложении «по существу», речь не идет о предвыборном обещании Партии реформ. Имеется в виду помощь малому бизнесу и туризму, которые сейчас нуждаются в этих деньгах больше всего. Здесь нет никакой политики!
– Вопрос выделения пособий фирмам наподобие Bolt и Wolt, замеченных в сотрудничестве с иностранными работниками, окончательно снят с повестки дня? Нет министра – нет проблемы?
– Если это так, то сей факт негативно отразится на экономике Эстонии. Данные компании – примеры новой экономики, они пришли в Эстонию, чтобы здесь остаться и помогать населению в оказании жизненно важных услуг, в том числе по доставке продуктов питания на дом.
Попытка отказаться от поддержки компаний наподобие Bolt и Wolt – неверное решение. Значит, EKRE не желает поддерживать бизнес и рабочие места.
– Спор вокруг поддержки Bolt и Wolt мог быть причиной отставки?
– Конечно, могло быть и так. Все знают, что Март и Мартин Хельме серьезно настроены против иностранной рабочей силы.
– Bolt и Wolt нуждаются в поддержке?
– Всем было бы гораздо легче, если были бы разработаны четкие критерии поддержки. Субъективные оценки никак не помогут общему делу. Деление компаний на «своих» и «чужих» – большая проблема.
– Когда оправится от кризиса рынок труда, оказавшийся в самоизоляции и лишенный иностранной рабочей силы?
– Думаю, что этот процесс будет достаточно долгим. Это самый серьёзный кризис после 1932 года – со времен Великой депрессии в США. И нужно готовиться к тому, что кризис затянется. Полтора месяца – только начало.
Инновативный подход к поиску клиентов, который уже сейчас активно практикуется, может спасти компании. Ясно и то, что э-бизнес отлично работает в торговле, но в сельском хозяйстве нужны реальные рабочие руки. И здесь нужно честно признать: предлагающаяся в этом секторе зарплата – такая, какая она есть. Аграрный сектор остро нуждается в дополнительных рабочих руках.
Не стоит забывать, что население Эстонии стареет, доля трудоспособного населения уменьшается, и проблему нехватки рабочих рук надо решать.
Сейчас хорошее время для инвестиций в дигитализацию бизнесов. Переобучение людей – тоже важный фактор.
– Не зайдет ли развитие внешней торговли, инфотехнологий и туризма под руководством EKRE в тупик?
– Новый министр – четвертый по счету в течение одного года. Если отставки будут продолжаться в том же темпе, мы можем оказаться и в тупике.
Частично ответственность за происходящие отставки лежит и на премьер-министре Юри Ратасе.
– Нужен ли нам вообще пост министра внешней торговли и IT? Зачем он в свое время был придуман? Оправдало ли это себя?
– Пост этот нужен, но большой вопрос – кому он принадлежит. Если пост достается тому, кто не желает ехать за границу, летать самолетами, встречаться с инвесторами, – тогда у нас у всех будут большие проблемы. Такой человек должен быть министром внутренней торговли. Однако, в таком мы не нуждаемся.
– Насколько адекватны действия коалиции в отношении малого и среднего бизнеса?
– Отставка министра, отвечающего за поддержку малого и среднего бизнеса, в разгар кризиса выглядит непрофессионально.
– Это ошибка премьера?
– Да, это ошибка премьера. Он тоже несет ответственность за то, что происходит в министерствах. Разногласия внутри EKRE насчет дальнейших действий – это совсем другое дело. Причин для спешки с отставкой Каймара Кару не было. Это никому не принесет пользы, а ущерб для малого бизнеса будет ощутимым.
- Каймар Кару отправлен в отставку без долгих раздумий – по телефону. Чем обоснована такая категоричность?
- Не спровоцирует ли уход министра кризис в министерстве и распределении экстренной помощи малому бизнесу и туристической отрасли?
- Как отразится замена министра на деятельности фонда EAS, отвечающего за доступность ряда важных пособий?
- Когда оправится от кризиса рынок труда, оказавшийся в самоизоляции и лишенный иностранной рабочей силы?
- Не зайдет ли развитие внешней торговли и туризма под руководством EKRE в тупик?
- Насколько адекватны действия коалиции в отношении малого и среднего бизнеса?
- Каковы перспективы восстановления экономики? Готовы ли банки в этом поучаствовать?