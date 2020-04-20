Экс-банкир: это не пойдет на пользу экономике и жителям Эстонии

– В данном случае мы говорим о предложении «по существу», речь не идет о предвыборном обещании Партии реформ. Имеется в виду помощь малому бизнесу и туризму, которые сейчас нуждаются в этих деньгах больше всего. Здесь нет никакой политики!

– Вопрос выделения пособий фирмам наподобие Bolt и Wolt, замеченных в сотрудничестве с иностранными работниками, окончательно снят с повестки дня? Нет министра – нет проблемы?

– Если это так, то сей факт негативно отразится на экономике Эстонии. Данные компании – примеры новой экономики, они пришли в Эстонию, чтобы здесь остаться и помогать населению в оказании жизненно важных услуг, в том числе по доставке продуктов питания на дом.

Попытка отказаться от поддержки компаний наподобие Bolt и Wolt – неверное решение. Значит, EKRE не желает поддерживать бизнес и рабочие места.

– Спор вокруг поддержки Bolt и Wolt мог быть причиной отставки?

– Конечно, могло быть и так. Все знают, что Март и Мартин Хельме серьезно настроены против иностранной рабочей силы.

– Bolt и Wolt нуждаются в поддержке?

– Всем было бы гораздо легче, если были бы разработаны четкие критерии поддержки. Субъективные оценки никак не помогут общему делу. Деление компаний на «своих» и «чужих» – большая проблема.

– Когда оправится от кризиса рынок труда, оказавшийся в самоизоляции и лишенный иностранной рабочей силы?

– Думаю, что этот процесс будет достаточно долгим. Это самый серьёзный кризис после 1932 года – со времен Великой депрессии в США. И нужно готовиться к тому, что кризис затянется. Полтора месяца – только начало.

Инновативный подход к поиску клиентов, который уже сейчас активно практикуется, может спасти компании. Ясно и то, что э-бизнес отлично работает в торговле, но в сельском хозяйстве нужны реальные рабочие руки. И здесь нужно честно признать: предлагающаяся в этом секторе зарплата – такая, какая она есть. Аграрный сектор остро нуждается в дополнительных рабочих руках.

Не стоит забывать, что население Эстонии стареет, доля трудоспособного населения уменьшается, и проблему нехватки рабочих рук надо решать.

Сейчас хорошее время для инвестиций в дигитализацию бизнесов. Переобучение людей – тоже важный фактор.

– Не зайдет ли развитие внешней торговли, инфотехнологий и туризма под руководством EKRE в тупик?

– Новый министр – четвертый по счету в течение одного года. Если отставки будут продолжаться в том же темпе, мы можем оказаться и в тупике.

Частично ответственность за происходящие отставки лежит и на премьер-министре Юри Ратасе.

– Нужен ли нам вообще пост министра внешней торговли и IT? Зачем он в свое время был придуман? Оправдало ли это себя?

– Пост этот нужен, но большой вопрос – кому он принадлежит. Если пост достается тому, кто не желает ехать за границу, летать самолетами, встречаться с инвесторами, – тогда у нас у всех будут большие проблемы. Такой человек должен быть министром внутренней торговли. Однако, в таком мы не нуждаемся.

– Насколько адекватны действия коалиции в отношении малого и среднего бизнеса?

– Отставка министра, отвечающего за поддержку малого и среднего бизнеса, в разгар кризиса выглядит непрофессионально.

– Это ошибка премьера?

– Да, это ошибка премьера. Он тоже несет ответственность за то, что происходит в министерствах. Разногласия внутри EKRE насчет дальнейших действий – это совсем другое дело. Причин для спешки с отставкой Каймара Кару не было. Это никому не принесет пользы, а ущерб для малого бизнеса будет ощутимым.

Бывший вице-президент Банка Эстонии, член финансовой комиссии Рийгикогу Андрес Сутть (Партия реформ) в студии Rus.Postimees: помощь бизнесу – ценой отставки министра? ФОТО: Postimees