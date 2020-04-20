Студия Postimees: помощь бизнесу – ценой отставки министра?
Как отразится спешный уход министра внешней торговли Каймара Кару, впавшего в немилость руководства партии EKRE, на доступности кризисной помощи бизнесу и туристической отрасли?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире бывший вице-президент Банка Эстонии, член финансовой комиссии Рийгикогу Андрес Сутть (Партия реформ). Начало интервью в 13:15!
- Каймар Кару отправлен в отставку без долгих раздумий – по телефону. Чем обоснована такая категоричность?
- Не спровоцирует ли уход министра кризис в министерстве и распределении экстренной помощи малому бизнесу и туристической отрасли?
- Как отразится замена министра на деятельности фонда EAS, отвечающего за доступность ряда важных пособий?
- Когда оправится от кризиса рынок труда, оказавшийся в самоизоляции и лишенный иностранной рабочей силы?
- Не зайдет ли развитие внешней торговли и туризма под руководством EKRE в тупик?
- Насколько адекватны действия коалиции в отношении малого и среднего бизнеса?
- Каковы перспективы восстановления экономики? Готовы ли банки в этом поучаствовать?