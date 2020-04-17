Пт, 17.04.2020
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  • Эмоциональный момент: оправившаяся от коронавируса мать впервые увидела новорожденного сына

Видео ⟩ Эмоциональный момент: оправившаяся от коронавируса мать впервые увидела новорожденного сына

Янира Сориано

ФОТО: Kuvatõmmis videost

Мать, заразившая коронавирусом, смогла благополучно родить, находясь в коме — а в среду, 15 апреля, наконец увидела своего сына в первый раз.

36-летнюю жительницу Нью-Йорка Яниру Сориано доставили в больницу на 34 неделе беременности, когда у нее начались схватки. Врачи диагностировали у женщины, жаловавшейся на затрудненное дыхание, коронавирус и решили поместить в искусственную кому, прежде чем подключать к аппарату ИВЛ.

Пока она была в коме, врачи помогли сыну Яниры, Уолтеру, появиться на свет с помощью кесарева сечения, а 11 дней спустя Сориано пришла в сознание. 

К понедельнику, 13 апреля, Янира уже могла обходиться без респиратора. В среду, 15 апреля, женщина смогла отправиться домой вместе с сыном.

Десятки сотрудников больницы наблюдали за новоиспеченной матерью, когда та покидала стены госпиталя в кресле-каталке. Снаружи Яниру ждали супруг с малышом, родившимся 12 дней назад — и, когда женщина взяла его на руки, раздались оглушительные аплодисменты. 

По словам врачей, тест Уолтера на коронавирус был отрицательным. Тем не менее, эксперты продолжат следить за его состоянием в ближайшие недели.

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