Крупный бизнесмен подарил государству защитных масок и костюмов на миллион евро

Предприниматель пожертвует прибывшие защитные средства государству для распределения между работниками передовой линии.

«В чрезвычайной ситуации эстоноземельцы оказались очень понимающими и готовыми прийти на помощь. Два самых ярких примера из моего опыта — крупномасштабное пожертвование Кристьяном Раху средств индивидуальной защиты в пользу государства и платформа сбора данных, которая заработает на следующей неделе», — отметил руководящий работами в рамках ЧП министр Яак Ааб. Ааб пообещал предоставить дополнительную информацию о платформе в начале следующей недели.

По словам министра, пожертвование Раху вызывает крайнюю признательность и является знаковым. «Всего было пожертвовано 30 000 защитных костюмов и 600 000 масок, общая стоимость которых вместе с транспортом составляет 950 000 евро. Все расходы понес предприниматель, — сказал Ааб. — Я искренне благодарен Кристьяну Раху и его бизнес-партнеру Рихарду Томингу. Мы успешно сотрудничали с ними».

Раху уже ранее пожертвовал своему родному острову Сааремаа 100 000 евро на профилактику коронавируса и борьбу с его последствиями.