Министр Ааб рассказал о добрых делах эстонских предпринимателей в кризисной ситуации

По оценке министра государственного управления Яака Ааба, кризисная ситуация доказала готовность эстоноземельцев прийти на помощь и их солидарность.
В четверг в Эстонии отдельной поставкой прибыли средства индивидуальной защиты стоимостью миллион евро, поставку организовал предприниматель Кристьян Раху в сотрудничестве с другими предпринимателями и командой министра государственного управления. В логистическом плане помощь оказали DSV и посольство Эстонии в Пекине. Предприниматель пожертвует прибывшие защитные средства государству для распределения между работниками передовой линии.
«В чрезвычайной ситуации эстоноземельцы оказались очень понимающими и готовыми прийти на помощь. Два самых ярких примера из моего опыта — крупномасштабное пожертвование Кристьяном Раху средств индивидуальной защиты в пользу государства и платформа сбора данных, которая заработает на следующей неделе», — отметил руководящий работами в рамках ЧП Ааб. Ааб пообещал предоставить дополнительную информацию о платформе в начале следующей недели.
По словам министра, пожертвование Раху вызывает крайнюю признательность и является знаковым. «Всего было пожертвовано 30 000 защитных костюмов и 600 000 масок, общая стоимость которых вместе с транспортом составляет 950 000 евро. Все расходы понес предприниматель, — сказал Ааб. — Я искренне благодарен Кристьяну Раху и его бизнес-партнеру Рихарду Томингу. Мы успешно сотрудничали с ними».
Раху уже ранее пожертвовал своему родному острову Сааремаа 100 000 евро на профилактику коронавируса и борьбу с его последствиями.
Команде министра поступили сотни предложений помощи и сотрудничества. «Я почти каждый день общаюсь с различными предпринимателями, которые тем или иным образом хотят помочь государству. Одни планируют реорганизовать производство, а другие хотят пожертвовать деньги или продукцию», — сказал Ааб.