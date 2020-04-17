Расследование ВОЗ: почему некоторые выздоровевшие пациенты снова заражаются коронавирусом?

ВОЗ расследует ситуацию с пациентами, у которых изначально был отрицательный тест на коронавирус, а спустя сутки повторный анализ дал снова положительный результат.

Такое расследование может быть крайне важным, ведь в последние месяцы было принято считать, что люди, перенесшие коронавирус, получают что-то вроде иммунитета и оказываются защищены от повторного заражения. Если выяснится, что это не так, вся стратегия борьбы с COVID-19 может потребовать пересмотра.

Рекомендации ВОЗ заключаются в том, чтобы клинически выздоровевший пациент с COVID-19 дважды проходил тест на вирус с отрицательным результатом. Причем анализы должны проводиться с интервалом не менее 24 часов, прежде чем выписывать пациента с больницы.

Недавно в Южной Корее 91 человек повторно заболел коронавирусом. Причем, врачи до конца не знают, в чем причина. Пациенты уже переболели Covid-19 и должны были быть выписаны из больницы. Первый тест показал отрицательный результат. Однако, следующий анализ снова дал положительный ответ на коронавирус.

Директор Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний Чжон Юн Кён предположил, что в данных случаях может иметь место не повторное инфицирование пациентов, а «реактивация» вируса.

ВОЗ планирует начать с перепроверки данных о реактивации вируса у корейских пациентов.

«Важно убедиться, что при сборе образцов для тестирования у подозреваемых пациентов, все процедуры соблюдались должным образом», — заявил представитель ВОЗ агентству Reuters.

По данным ВОЗ, текущие исследования показывают, что у пациентов с легкой формой COVID-19 наблюдается период около двух недель между появлением симптомов и клиническим выздоровлением.

Но в случае с корейскими «повторно зараженными» остается неясным, почему эти пациенты дают положительный результат после того, как считалось, что они оправились от COVID-19.

«Поскольку COVID-19 является новым заболеванием, нам нужно больше эпидемиологических данных, чтобы делать какие-либо выводы», — говорится в заявлении ВОЗ.

Между тем, речь идет о вопросе, который может иметь важнейшее значение для общей стратегии борьбы с коронавирусом и прекращения пандемии.

Эксперт по инфекционным заболеваниям, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, доктор Энтони Фаучи считает, что «люди, которые выздоравливают, действительно защищены от повторного заражения». В их организме вырабатываются антитела, которые, вероятно, могут бороться с коронавирусом. Однако, неясно, как долго длится такая защита.