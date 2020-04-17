Сервис Uber несет миллиардные убытки из-за коронавируса

Американский сервис такси Uber из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 несет миллиардные убытки и вынужден отменить свой деловой прогноз на 2020 год. В настоящее время невозможно предсказать, какое влияние пандемия окажет на деловые показатели компании в текущем году, сообщила Uber в ночь на пятницу, 17 апреля.

До сих пор Uber прогнозировал чистые убытки на уровне от 1,25 до 1,45 млрд долларов. В минувшем году минус составил 2,7 млрд долларов. Из-за комендантского часа, закрытых магазинов, заводов и других карантинных мер спрос на услуги Uber во всем мире заметно снизился. О финансовых последствиях пандемии для Uber за первый квартал 2020 года компания планирует объявить 7 мая.