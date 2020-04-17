Умер журналист и актер Николай Хрусталев

Николай Хрусталев на протяжении многих лет публиковал интервью с актерами, режиссерами и художниками на страницах газет "Молодёжь Эстонии" и "День за Днём". Печатался он в том числе и на страницах русского Postimees.

Хрусталев также был ведущим программ на Радио-4, служил актером в Русском драматическом театре Эстонии.

В труппу театра Николай Хрусталёв пришёл в далеком 1964 году и остался на долгие 40 лет, исполнив на сцене более ста разноплановых ролей, одной из которых была филигранно исполненная роль в моноспектакле «Дама с собачкой» (режиссёр Э. Томан). Произведение для постановки артист выбрал сам и говорил, что давно мечтал в нем сыграть. После гастролей в Петербурге критика отмечала: «В неторопливом, тихом исполнении Николая Хрусталева вдруг незримо, но явственно возникает хрупкий образ Анны Сергеевны с ее тревогами, наивным испугом. С ее надеждами и большой любовью, ставшей смыслом ее жизни».

Николай Хрусталёв запомнился зрителям в спектаклях «Варвары» (Реж. С. Лерман), «На пути в Дамаск» (Реж. М. Фридх), «Баловни судьбы» (Реж. Э. Томан), «В Москву! В Москву!» (реж. Ю. Ерёмин), «Пересечение с главной дорогой» (реж. Я. Аллик) и многих других.

Даже спустя годы, после его ухода из театра, коллектив вспоминает его с теплом и улыбкой. Кроме того, уйдя в журналистику, Николай Хрустале в не оставлял свой театр, продолжая выпускать статьи о премьерах, артистах, лабораториях.

Театр скорбит и приносит свои соболезнования супруге и детям Николая Хрусталева.

In memoriam

Дядя Коля всегда запомнится иронией, с которой он относился ко всем вызовам жизни. Я видел его уставшим, видел задумчивым, но никогда не видел его озлобленным. Мне кажется, что он радовался жизни всегда, несмотря ни на что. Радость и Самоирония. Дядя Коля. Светлая память тебе.

Сергей Овченков

«Людей неинтересных в мире нет…» Когда уходят такие яркие люди, как Николай Хрусталев – актер и журналист, с огромным кругом интересов, знаток театра и кино, легкий, обаятельный, остроумный, мастер разного рода баек и анекдотов – особенно грустно… Старшее поколение зрителей Русского театра помнят этого красивого, с синими-пресиними глазами молодого актера, который сразу стал узнаваемым. Он сыграл немало ролей, но особенно запомнились три - в «Нельской башне» режиссера Виталия Черменева, в «Баловнях судьбы» режиссера Эдуарда Томана и, конечно, в «Даме с собачкой». Блистательная костюмная драма и глубоко психологическая роль…

Наверное, как и всякий артист, мог сыграть и больше, но увлекся журналистикой, много печатался в газете «Молодежь Эстонии», много лет сотрудничал с Радио 4, его постоянно приглашали на разные кинофестивали и он был знаком со всем цветом российского кинематографа… Тяжелая болезнь прервала его жизненный путь, но в памяти зрителей и слушателей, в памяти коллег и друзей он будет жить…