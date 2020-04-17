Гимназия отменила весенние каникулы. Родители взбунтовались, но суд встал на сторону школы

Принятое в пятницу решение касается первичной правовой защиты, но суд принял к рассмотрению саму жалобу и дал сторонам время на предоставление своих позиций до 5 мая. После этого станет известен дальнейший ход дела.

С жалобой в Таллиннский административный суд обратились два родителя, потребовавших аннулировать распоряжение волостной управы Кийли, отменившей весенние каникулы Кийлиской гимназии с 20 по 26 апреля.

Поскольку дело носило срочный характер, вместе с жалобой они также подали ходатайство о первичной правовой защите для приостановления действия распоряжения, чтобы каникулы прошли. Распоряжение поступило 15 апреля, то есть за два рабочих дня до начала намеченных каникул.

Согласно закону об основной школе и гимназии, содержатель школы может по предложению директора и с согласия попечительского совета утверждать отличные от утвержденных ответственным за сферу министром школьные каникулы с тем расчетом, чтобы в течение учебного года в школе было не менее четырех каникул общей продолжительностью не менее 12 недель.

По оценке суда, волость Кийли придерживается этих требований. Распоряжение было сделано на основании ходатайства директора Кийлиской гимназии Рут Пеккенен, распоряжение одобрили на заседании кризисной комиссии волости Кийли. Просьбу директора отменить каникулы поддержал и попечительский совет гимназии.

Поскольку закон не содержит других условий для отмены каникул кроме их общего числа и продолжительности, контроль суда над правомерностью принятого решения ограничен, поскольку суд не проверяет целесообразность принятого решения.

По мнению суда, запланированное на неделю каникул обучение не является чрезмерной нагрузкой для детей и родителей, а также является достаточно гибким на тот случай, если у семьи были ранее составлены иные планы.

В течение недели весенних каникул школа не проводит уроки по действующему в период дистанционного обучения расписанию, не проводятся оценочные работы, в фокусе творческие и практические задачи. Кроме того, ученики, которые по какой-либо причине не могут в период 20-26 апреля участвовать в предложенной школой учебной работе, могут выполнить ее позже, в период 25-29 мая.

С учетом обусловленных чрезвычайным положением ограничений передвижения и социального общения, возможности досуга неизбежно ограничены. В данном случае, суду не кажется, что намеченная на время каникул учебная деятельность окажет непропорциональный эффект на семейную и частную жизнь жалобщиков.

В то же время, суд согласен с мнением родителей и Министерства образования и науки, что решение отменить каникулы было принято в последний момент и внезапно. Можно поверить, что семьи могли ранее составить планы, которые теперь придется изменить. При этом, суд считает неизбежным то, что что в условиях чрезвычайного положения решения приходится принимать быстро, а людям, к сожалению, приходиться быстрее обычного адаптироваться к новым обязанностям.