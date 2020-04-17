Ассоциация предпринимателей не одобряет решение об отставке министра Кару

EVEA с сожалением отмечает, что это решение было принято в крайне неудачное время, когда согласование кризисных мер в сфере Министерства экономики и коммуникаций вышло на финишную прямую и предприниматели ждут их запуска.

EVEA выражает признание министру Каймару Кару за недолгое, но конструктивное сотрудничество. По сообщению EVEA, это был министр, которого предприниматели давно ждали и который оказался правильным человеком в правильном месте.

«Предприниматели крайне обеспокоены в связи в внезапной сменой министра, поскольку мы боимся, что из-за политического сквозняка может застопориться работа уже объявленных и ожидающих последнего лоска и утверждения в правительстве кризисных мер. Поэтому EVEA искренне просит, чтобы правительство и прежде всего новый министр продолжали работу с того места, где она прервалась у Каймара Кару в должности министра, и осуществили то, что предпринимателям обещали и чего предприниматели сейчас с нетерпением ждут», - отмечается в обращении EVEA.