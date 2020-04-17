Семейный врач: в последнее время я наблюдаю много странных случаев пневмонии

«В своей практике я теперь вижу непривычно больше количество странных случаев пневмонии у здоровых в остальном молодых людей или людей среднего возраста; во многих случаях заболели несколько членов одной семьи. Симптомы для пневмонии крайне скромны - часто жалуются на сухой кашель, который возникает время от времени; усталость; легкую одышку или тяжесть в груди, которая не является непрерывной; у некоторых также постоянно низкая температура. Все выздоравливают без осложнений, но на лечение требуется время », - рассказывает Йоллер.

«Я не могу прямо сказать, что это COVID-19, потому что у всех был отрицательный тест, и время от времени у людей все еще возникает атипичная пневмония. В то же время нельзя исключать, что за этими заболеваниями стоит новый коронавирус», - считает она.

Независимо от результата теста семейный врач рекомендует оставаться дома, если у вас есть симптомы заболевания: например, кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, необычная усталость.

«Результат теста зависит от того, присутствует ли и сколько вируса в точке отбора проб во время отбора проб, насколько успешен отбор проб (независимо от профессионализма того, кто берет пробы), хранения и транспортировки проб (даже если все требования соблюдены), от самого метода тестирования. Есть много факторов. Заражение может произойти и после взятия образца », - отмечает семейный врач.

Если у вас есть симптомы заболевания, Йоллер рекомендует, помимо того, чтобы оставаться дома, связаться со своим семейным врачом, чтобы обсудить необходимость какого-либо вмешательства.

«Одышка - это симптом, который требует внимания - если вам трудно ходить в течение 2 минут или если вы не можете прочитать цифры от одного до десяти на одном дыхании, вызывайте скорую помощь», - учит Йоллер.

«Поскольку мы еще не знаем, развивается ли иммунитет после COVID-19 и как долго он длится, не стоит сознательно искать вирус самостоятельно. Кроме того, невозможно точно предсказать, насколько серьезным будет заболевание у того или иного человека», - говорит она.