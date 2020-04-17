Пт, 17.04.2020
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Европарламент выделил более 3 миллиардов евро на поддержку здравоохранения стран ЕС

Euroopa Parlament. 

ФОТО: Vincent Kessler

Европейский парламент решил выделить из бюджета Евросоюза 3,08 млрд евро для поддержки здравоохранения стран ЕС во время пандемии Covid-19.

Планируется, что выделенные средства пойдут на финансирование нужд систем здравоохранения стран ЕС, а также создание запасов медицинских товаров.

Эти средства помогут обеспечить более обширное тестирование, поддержку врачам и медсестрам в уходе за пациентами.

В пакет поддержки включены также дополнительные средства в размере 45 млн евро для организации репатриационных рейсов и дополнительные средства для Европейского центра профилактики и контроля заболеваний в размере 3,6 млн евро.

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