Европарламент выделил более 3 миллиардов евро на поддержку здравоохранения стран ЕС

Планируется, что выделенные средства пойдут на финансирование нужд систем здравоохранения стран ЕС, а также создание запасов медицинских товаров.

Эти средства помогут обеспечить более обширное тестирование, поддержку врачам и медсестрам в уходе за пациентами.