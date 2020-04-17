Европарламент выделил более 3 миллиардов евро на поддержку здравоохранения стран ЕС

Европейский парламент решил выделить из бюджета Евросоюза 3,08 млрд евро для поддержки здравоохранения стран ЕС во время пандемии Covid-19.
Планируется, что выделенные средства пойдут на финансирование нужд систем здравоохранения стран ЕС, а также создание запасов медицинских товаров.
Эти средства помогут обеспечить более обширное тестирование, поддержку врачам и медсестрам в уходе за пациентами.
В пакет поддержки включены также дополнительные средства в размере 45 млн евро для организации репатриационных рейсов и дополнительные средства для Европейского центра профилактики и контроля заболеваний в размере 3,6 млн евро.