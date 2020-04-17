Экспертная комиссия поддержала план восстановления планового лечения

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства социальных дел, отметив, что департамент здоровья уже на следующей неделе примет решение о восстановлении оказания плановых услуг врачей-специалистов, семейных врачей, стоматологов и сектора частных медицинских услуг.

Департамент отметил, что решение будет принято при условии, если в предстоящие выходные не произойдет резкого увеличения числа новых случаев заболевания.

«Мы видим, что ограничения и ответственное поведение людей помогли ограничить распространение коронавируса и снизить число новых заболеваний. Если в выходные дни не будет резкого увеличения числа новых случаев, мы сможем постепенно увеличивать объем планового лечения и обследований, начиная со следующей недели. Мы понимаем, что послабления ограничений ждут как медицинские работники, так и пациенты, но мы должны убедиться, что лечение будет проходить безопасно и что риск заражения сведен к минимуму», – сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Обязательное условие для увеличения объема лечения – это минимизация риска заражения. Для этого департаментом здоровья устанавливаются условия в руководстве, которое сейчас находится на согласовании с медицинскими учреждениями. Например, планируется установить, что назначенный лечащий персонал не должен контактировать в их повседневной работе с пациентами с COVID-19. Кроме того, в течение последних двух недель у персонала не должно быть инфекции COVID-19.

Если пациент подвержен риску возникновения COVID-19, персонал должен надевать средства индивидуальной защиты. Пациенты, назначенные на стационарное лечение, должны пройти тестирование за 24 часа до начала лечения и иметь отрицательный результат на COVID-19. Медицинское учреждение отвечает за объем и безопасную организацию предоставляемых услуг в условиях эпидемии COVID-19.