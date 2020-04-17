Пт, 17.04.2020
Мои искренние благодарность и уважение всем, кто понимает, что жизнеспособность бизнеса — это важно, но сейчас намного важнее здоровье людей. Керсти Кальюлайд
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Премьер-министр попросил президента освободить министра Каймара Кару от должности

Eriolukorra juht peaminister Jüri Ratas.

ФОТО: Sander Ilvest

Премьер-министр Юри Ратас сделал президенту Эстонской Республики Керсти Кальюлайд предложение освободить от должности министра внешней торговли и информационных технологий Каймара Кару. 

Сегодня Консервативная народная партия Эстонии сообщила, что отзывает из правительства входящего в состав министров EKRE министра внешней торговли и информационных технологий.

Поскольку за политическое руководство этой сферой, согласно коалиционному договору, отвечает  EKRE, премьер-министр представил президенту предложение об отставке министра.

Премьер-министр поблагодарил Каймара Кару за работу в правительстве, которой он занимался с полной самоотдачей и профессионально.

«От всего сердца желаю Каймару удачи во всех последующих начинаниях», - сказал премьер-министр Ратас.

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