Премьер-министр попросил президента освободить министра Каймара Кару от должности

Премьер-министр Юри Ратас сделал президенту Эстонской Республики Керсти Кальюлайд предложение освободить от должности министра внешней торговли и информационных технологий Каймара Кару.
Сегодня Консервативная народная партия Эстонии сообщила, что отзывает из правительства входящего в состав министров EKRE министра внешней торговли и информационных технологий.
Поскольку за политическое руководство этой сферой, согласно коалиционному договору, отвечает EKRE, премьер-министр представил президенту предложение об отставке министра.
Премьер-министр поблагодарил Каймара Кару за работу в правительстве, которой он занимался с полной самоотдачей и профессионально.
«От всего сердца желаю Каймару удачи во всех последующих начинаниях», - сказал премьер-министр Ратас.