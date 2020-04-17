Премьер-министр попросил президента освободить министра Каймара Кару от должности

Сегодня Консервативная народная партия Эстонии сообщила, что отзывает из правительства входящего в состав министров EKRE министра внешней торговли и информационных технологий.

Поскольку за политическое руководство этой сферой, согласно коалиционному договору, отвечает EKRE, премьер-министр представил президенту предложение об отставке министра.

Премьер-министр поблагодарил Каймара Кару за работу в правительстве, которой он занимался с полной самоотдачей и профессионально.