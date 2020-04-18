Почти половину инфицированных коронавирусом заразили те, кто «отлично себя чувствует»

"Мы привыкли считать, что инфекционными болезнями заражаешься, если на тебя чихнул или хотя бы подышал очевидно больной человек или если ты поел с ним из одной тарелки. Сейчас становится ясно, что коронавирусная инфекция передается и среди людей, которые ничем не отличаются от здоровых по внешнему виду и самочувствию", - пишет "Медуза"

Издание ссылается на новую статью в журнале Nature Medicine, где ученые сообщают, что наиболее высокая концентрация вирусных частиц наблюдалась у пациентов, у которых симптомы только начинали проявляться, и пик заражаемости приходился на это или даже на более ранее время.

Около 44% пациентов заразились от людей, которые еще не проявляли никаких симптомов заболевания. При этом чаще всего в это время они находились среди большого количества родственников или вне дома.

Во время вспышки другой коронавирусной эпидемии, тяжелого острого респираторного синдрома ТОРС/SAR в 2003 году, выяснилось, что пик способности к заражению у больного приходился на период 7-10 дней после проявления первичных симптомов. Поэтому меры карантина, которые наиболее удобно применять к очевидно болеющим людям, работали в этом случае весьма эффективно.

Грипп же, например, часто становится существенно заразным еще до возникновения основных симптомов или в самом начале их проявления, - гласит опубликованная информация.

В работе Nature Medicine исследователи анализировали течение болезни у 94 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией (ни один из них не был критически тяжелым больным). В течение 32 дней после проявления симптомов у них брали мазки из горла. Выяснилось, что пик концентрации вируса в слизистых оболочках начинается приблизительно во время возникновения первых симптомов болезни, а затем снижается и практически исчезает примерно к 21 дню. На это не влияли ни пол, ни возраст, ни тяжесть заболевания человека.

Попытки оценить реальное количество людей, заразившихся от бессимптомных носителей, уже делали в Сингапуре и Тяньцзине. Если в работе, опубликованной в Nature Medicine, количество людей, заразившихся от таких носителей, оценивается примерно в 44%, то в других исследованиях эта оценка составляла 48% и даже 62%, - пишет "Медуза".

Ученые предполагают, что это может быть связано с введением жестких карантинных мер, которые предотвращали заражения в Сингапуре и Китае на более поздних этапах болезни каждого инфицированного.

Данные из работы, опубликованной в Nature Medicine, нельзя считать совершенно полными, - утверждает "Медуза".