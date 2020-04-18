Минобр не запрещает проведение выпускных в гимназиях. Правда, есть свои «но»

"Мы не запрещаем выпускникам и родителям отмечать выпускной празднично. Просто всем стоит подумать о том, чтобы провести все торжества позже, может быть даже осенью", - сказал канцлер Министерства образования и науки Март Лайдметс.

Лайдметс утверждает, что можно проводить мероприятия, исходя из действующих норм и требований правительства, однако все это не то.