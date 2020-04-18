Сб, 18.04.2020
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  • Минобр не запрещает проведение выпускных в гимназиях. Правда, есть свои «но»

Минобр не запрещает проведение выпускных в гимназиях. Правда, есть свои «но»

Выпускной. Фото иллюстративное.

ФОТО: Elmo Riig

Из-за угрозы распространения коронавируса Министерство образования рекомендовало учебным заведениям не рисковать и не проводить торжественные мероприятия, на которые собирается большое количество людей, пишет rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Мы не запрещаем выпускникам и родителям отмечать выпускной празднично. Просто всем стоит подумать о том, чтобы провести все торжества позже, может быть даже осенью", - сказал канцлер Министерства образования и науки Март Лайдметс.

Лайдметс утверждает, что можно проводить мероприятия, исходя из действующих норм и требований правительства, однако все это не то.

"Конечно, можно организовать это на большой площади, поставить людей через два метра, но это не тот праздник, который мы называем выпускным", - добавил канцлер.

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