Минобр не запрещает проведение выпускных в гимназиях. Правда, есть свои «но»

Из-за угрозы распространения коронавируса Министерство образования рекомендовало учебным заведениям не рисковать и не проводить торжественные мероприятия, на которые собирается большое количество людей, пишет rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Мы не запрещаем выпускникам и родителям отмечать выпускной празднично. Просто всем стоит подумать о том, чтобы провести все торжества позже, может быть даже осенью", - сказал канцлер Министерства образования и науки Март Лайдметс.
Лайдметс утверждает, что можно проводить мероприятия, исходя из действующих норм и требований правительства, однако все это не то.
"Конечно, можно организовать это на большой площади, поставить людей через два метра, но это не тот праздник, который мы называем выпускным", - добавил канцлер.