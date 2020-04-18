Фото ⟩ В Таллинне детская больница, телебашня и колесо обозрения ночью были подсвечены красным цветом. И вот почему

ФОТО: Eesti Hemofiiliaühing

Гемофилия — несвертываемость крови — одно из тяжелейших генетических заболеваний, вызванное врожденным отсутствием в крови факторов свертывания VIII и IX. Всемирный день гемофилии отмечают, чтобы привлечь внимание общества к проблемам гемофилии и сделать все возможное для улучшения качества медицинской помощи, которая оказывается больным этим неизлечимым генетическим заболеванием.

Сама дата, 17 апреля, приурочена ко дню рождения основателя Всемирной федерации гемофилии Фрэнка Шнайбеля и отмечается с 1989 года во многих странах мира.

Во всем мире количество больных гемофилией составляет почти 400 000 человек. Согласно международной статистике, в Эстонии насчитывается почти 400 пациентов с заболеваниями крови, у нас диагностировано их около 250.