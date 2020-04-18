Время продавцов прошло. Теперь покупатель – король!

«Чем дальше, тем чаще мы видим, насколько с каждой неделей все сложнее и сложнее идет процесс продажи недвижимости. При этом нехватки заинтересованных покупателей вовсе не наблюдается: они активно посещают объекты продаж, однако сделок становится все меньше и меньше. Желающим что-то продать сейчас стоит учитывать, что придется серьезно поторговаться, поскольку покупатели изучают все конкурирующие между собой предложения и покупают у тех, кто предложил лучшую цену, – отметил член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман. – Сегодня еще рано говорить о каких-либо конкретных показателях понижения цен, но ясно одно: образно говоря, срок годности указанных на порталах недвижимости старых цен уже прошел», – добавил Сооман.