Мир ожидает дефицит кофе, вызванный коронавирусом

Случаев заражения COVID-19 в странах Латинской Америки, поставляющих на мировой рынок кофе, пока существенно меньше, чем в Европе или США, однако уже сейчас болезнь грозит оставить плантации кофе без сборщиков.

Агентство напоминает, что работа сборщиков кофе в Латинской Америке относится к низкооплачиваемым, при этом живут работники скученно, что создает высокий риск распространения коронавируса даже в том случае, если заражен оказался лишь один человек. В Колумбии, например, большую часть урожая кофе до сих собирают вручную.

Исполнительный директор Национальной федерации производителей кофе Колумбии (Fedecafe) Роберто Велес признает, что Fedecafe пытается обеспечить привлечение необходимого для уборки урожая числа работников, в том числе за счет привлечения увольняемых в других сферах экономики. Однако ситуация осложняется введение в регионах, где расположены плантации кофе, ограничений на передвижение.

В январе, когда распространение вируса набирало обороты и под ударом оказался только Китай, стоимость кофе резко упала. На уже ко второй половине марта фьючерс на кофе взлетел на 30%, отыграв все потерянное с начала года. Позже котировки снизились, но незначительно.