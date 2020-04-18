Трамп затеял перепалку с губернатором Нью-Йорка из-за коронавируса

"Губернатору Куомо следует тратить больше времен на то, чтобы делать, и меньше на то, чтобы жаловаться", - написал Трамп в твиттере.

По словам Трампа, администрация США предоставила в распоряжение властей штата тысячи койко-мест, аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и прочего оборудования, а также финансовые средства, однако все, кто помогал штату, так и не услышали благодарностей от Куомо.

"Куомо абсурдно желал 40 тыс. ИВЛ. Мы дали ему небольшое количество от этого, и их было достаточно. Штат должен был иметь их в запасе!" - подчеркнул президент.

Трамп также не преминул упомянуть реакцию администрации его предшественника президента-демократа Барака Обамы и вице-президента Джо Байдена на угрозу свиного гриппа H1N1, с которым она столкнулась в 2009 году. Так, президент сказал, что из-за некомпетентности той администрации скончались 17 тыс. человек, а из-за программы Obamacare были потрачены впустую 5 млрд долларов.

Куомо ранее сообщал, что в его штате, в наибольшей степени пострадавшем в США от коронавируса COVID-19, за последние сутки зафиксированы 630 случаев смерти пациентов с коронавирусом COVID-19.