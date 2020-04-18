Зараженный коронавирусом успел проехать в заполненном пассажирами автобусе

Единственный направляющийся в столицу автобус каждый день начинает путь из Каркси-Нуйа и едет через Абья-Палуойя, Мыйзакюла и Пярну. То, что в автобусе с 23 местами, в котором в воскресенье было 15 пассажиров, ехал и один зараженный коронавирусом, автобусная фирма Estonian Lines узнала от Департамента здоровья в четверг. Симптомы заболевания у пассажира появились в понедельник.

Водитель автобуса, у которого с воскресенья были выходные, по рекомендации Департамента здоровья, отправлен на карантин. По словам главы компании Прийта Киви, в автобусах каждый день проводят чистку с дезинфекцией, поэтому нет оснований менять автобус. «Вирус сохраняется до 72 часов и к этому времени, когда информация до нас дошла, мы уже и так успели несколько раз продезинфицировать автобус», - сказал Киви.

На вопрос, предупреждены ли другие пассажиры, Департамент здоровья ответил, что все контактировавшие с зараженным люди предупреждены и им было рекомендовано оставаться дома.

Estonian Lines впервые получило сообщение от Департамента здоровья, что у их пассажира через некоторое время был найден вирус. «От других автобусных фирм слышали, что у них были подобные инциденты», - отметил Киви.

Обычно автобус, на основании госдотаций, ездит только между Каркси-Нуйа и Пярну, но из-за чрезвычайного положения линия была продлена до Таллинна.

По словам Киви, количество пассажиров показывает, что людям этот автобус нужен и большинство мест заняты. Половина пассажиров направляется из Вильяндимаа в Пярну и еще половина из Пярну в столицу.