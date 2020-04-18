В Эстонии диагностировано 53 новых случая заражения коронавирусом

На сегодняшний день в Эстонии было проведено 39 605 тестов, из которых 1512 , т.е. 3,8 процента показали положительный результат.

По состоянию на утро 18 апреля, в госпитализации в связи с коронавирусом в Эстонии нуждались 122 пациента, из которых 11 человек находятся на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписаны 162 пациента.

За последние сутки от вируса COVID-19 никто не умер. Всего в Эстонии от коронавируса скончалось 38 человек.

По данным регистра народонаселения, за сутки больше всего новых случаев коронавируса диагностировано в Харьюмаа (33). По четыре случая заражения было зафиксировано на Сааремаа, в Тартумаа и Пярнумаа. По одному случаю добавилось в Ида-Вирумаа, на Хийумаа, в Рапламаа и Вильяндимаа. У четырех зараженных в регистре народонаселения уезд не указан.

Больше всего зараженных в возрастной группе 55-59 (11%). Затем следуют возрастные группы 45-49 (10%) и 50-54 (10%). Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Департамент здоровья обновил стратегию тестирования. С 8 апреля семейные врачи получили право в случае обоснованного подозрения на вирус направлять на тестирование всех людей, у которых наблюдаются указывающие на коронавирус симптомы, независимо от возраста и сопутствующих заболеваний. Люди при заболевании по-прежнему должны обращаться к своему семейному врачу, который принимает решение о необходимости тестирования и направляет человека на тестирование. Врач индивидуально оценивает каждый отдельный случай. Цель обновления стратегии тестирования в том, чтобы получить более точную эпидемиологическую картину распространения SARS-CoV-2 в Эстонии, чтобы точнее оценить предпринятые меры и планировать следующие. При изменении ситуации, принципы тестирования снова будут пересмотрены.

Данные графика обновляются автоматически.

График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

В связи с объявленным в стране чрезвычайным положением, во всех учреждениях социального попечения, больницах и тюрьмах действует запрет на посещения, первоначально до 1 мая 2020 года, если правительство не примет иное решение. Для предотвращения распространения вируса COVID-19, Департамент здоровья приостановил плановое лечение в частных больницах. Частные медицинские учреждения и стоматологические клиники продолжать оказывать только неотложную помощь. Плановые лечения закончатся, для того чтобы предотвратить распространение вируса и сэкономить средства индивидуальной защиты. О завершении планового лечения, которое уже начато, врач примет решение вместе с пациентами, оценивая отдельно каждый единичный случай. Обязательно до конца следует довести такое плановое лечение, прерывание которого может быть опасно для здоровья человека.