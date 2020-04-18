Сорос пожертвовал более 130 миллионов евро, чтобы смягчить последствия коронакризиса для людей

Мультимиллиардер и филантроп Джордж Сорос направил через фонд «Открытое общество» более 130 миллионов долларов для помощи наиболее уязвимым группам обществам для смягчения последствий коронакризиса.
Вся сумма будет поделена примерно пополам, половина пойдет на помощь людям в США, половина - людям в других странах.
Фонд направил 37 миллионов долларов для поддержки работников Нью-Йорка и их семей, 12 миллионов долларов на оказание чрезвычайной помощи работникам в других городах и штатах США, а также 2,4 миллиона коммунам Балтимора, Пуэрто-Рико и Вашингтона.
Через глобальных партнеров фонда также будут направлены 42 миллиона евро для помощи работникам с низким доходом и беженцам вне США.
Президент фонда «Открытое общество» Джорджа Сороса Патрик Гаспард сказал газете The New York Times, что 130 миллионов - это только начало.
Помимо Сороса жертвуют и другие миллиардеры. Основатель Amazon Джефф Безос - один из самых богатых людей мира - сказал, что пожертвует американскому Продуктовому банку 100 миллионов долларов.
Основатель Twitter Джек Дорси заявил, что выделит на благотворительность миллиард долларов. Семь миллионов он уже отдал.
Также Билл и Мелинда Гейтсы пожертвовали 250 миллиардов долларов, в том числе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).