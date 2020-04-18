Сорос пожертвовал более 130 миллионов евро, чтобы смягчить последствия коронакризиса для людей

Вся сумма будет поделена примерно пополам, половина пойдет на помощь людям в США, половина - людям в других странах.

Фонд направил 37 миллионов долларов для поддержки работников Нью-Йорка и их семей, 12 миллионов долларов на оказание чрезвычайной помощи работникам в других городах и штатах США, а также 2,4 миллиона коммунам Балтимора, Пуэрто-Рико и Вашингтона.

Через глобальных партнеров фонда также будут направлены 42 миллиона евро для помощи работникам с низким доходом и беженцам вне США.

Президент фонда «Открытое общество» Джорджа Сороса Патрик Гаспард сказал газете The New York Times, что 130 миллионов - это только начало.

Помимо Сороса жертвуют и другие миллиардеры. Основатель Amazon Джефф Безос - один из самых богатых людей мира - сказал, что пожертвует американскому Продуктовому банку 100 миллионов долларов.

Основатель Twitter Джек Дорси заявил, что выделит на благотворительность миллиард долларов. Семь миллионов он уже отдал.