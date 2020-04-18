Работники продуктовых магазинов смогут в приоритетном порядке сдавать тесты на коронавирус

Как отметила в интервью ERR глава Эстонского союза торговцев Неле Пейл, направлять работников сдавать тест владельцы магазинов смогут в случае обоснованных подозрений. Согласно результатам тестов магазины смогут планировать, каких работников можно допускать к выполнению обязанностей, а каких лучше отправить на карантин.

"Конечно, просто так отправлять людей на тестирование магазины не смогут, должно быть реальное подозрение, чтобы возможностью не стали злоупотреблять", – добавила Пейл.