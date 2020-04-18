Три домашних средства для стирки белья - не хуже, а то и лучше магазинных

Лимонный сок

Не стоит наливать в машину много сильных химикатов для отбеливания белья, пишет rd.com. Достаточно добавить немного лимонного сока в машину при каждой закладке белья. Лимонный сок придает хлопчатобумажной одежде свежий вид и запах. Стоит помнить, что лимонный сок следует использовать только для стирки белой одежды, поскольку цветную он может испортить.

Сода

Пищевая сода с успехом выводит пятна и удаляет неприятные запахи с одежды. Добавьте около 100 миллилитров пищевой соды в стиральный порошок и включите обычную программу стирки. Помимо стирки одежды сода также очищает стиральную машину. Таким образом, вы убили одним ударом двух мух!

Зубной эликсир