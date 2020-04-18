Три домашних средства для стирки белья - не хуже, а то и лучше магазинных

Некоторые пищевые добавки и продукты гораздо полезнее и эффективнее покупных средств бытовой химии. Многие из них идеально подходят для стирки белья, уверяет Kodustiil. Попробуйте добавить их в стиральную машину при следующей стирке.
Лимонный сок
Не стоит наливать в машину много сильных химикатов для отбеливания белья, пишет rd.com. Достаточно добавить немного лимонного сока в машину при каждой закладке белья. Лимонный сок придает хлопчатобумажной одежде свежий вид и запах. Стоит помнить, что лимонный сок следует использовать только для стирки белой одежды, поскольку цветную он может испортить.
Сода
Пищевая сода с успехом выводит пятна и удаляет неприятные запахи с одежды. Добавьте около 100 миллилитров пищевой соды в стиральный порошок и включите обычную программу стирки. Помимо стирки одежды сода также очищает стиральную машину. Таким образом, вы убили одним ударом двух мух!
Зубной эликсир
Для придания свежего аромата одежде используйте жидкость для полоскания рта. Для этого плесните немного эликсира на одежду и начните обычную программу стирки. Одежда приобретет приятный свежий запах. Главное, чтобы эликсир не содержал сахара.. Небольшое содержание спирта допускается.