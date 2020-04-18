Есть те, кто от коронакризиса только выиграл

Одна из причин - ажиотаж вследствие пандемии: люди массово скупали туалетную бумагу, зубные пасты, стиральные порошки и прочие товары, которые производит именно Procter & Gamble Co. Среди наиболее известных торговых марок - Pampers, Tide, Ariel, Fairy, Always, Lenor, Oral-B, Olay, Tampax, Old Spice, Pantene, Head & Shoulders, Fusion, Gillette, Mach3, Venus и Braun.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $2,917 млрд, или $1,12 в расчете на акцию, по сравнению с $2,745 млрд, или $1,04 на акцию, полученными за сопоставимый период годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов выросла на 10% - до $1,17 на акцию. Без учета изменения курсов обмена валют показатель подскочил на 15%.

Выручка повысилась на 5% и достигла $17,214 млрд против $16,462 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $1,12 на акцию при выручке в $17,30 млрд.

Органический рост продаж P&G в третьем финквартале составил 6%. Этому способствовал высокий потребительский спрос в Северной Америке и на некоторых европейских рынках, который отчасти компенсировал снижение продаж в Азии на фоне пандемии коронавируса, отмечается в сообщении.

Продажи подскочили на 10% в США и снизились на 8% в Китае, что не так сильно, как опасалась компания.

P&G подтвердила, что по итогам 2020 фингода по-прежнему рассчитывает на повышение чистой прибыли в расчете на акцию на 235-245%. Подъем скорректированной прибыли ожидается в диапазоне 8-11%.

В то же время компания понизила прогноз роста выручки до 3-4% с 4-5%, сославшись на негативное влияние изменений валютных курсов. Органический рост по-прежнему ожидается на уровне 4-5%.

Капитализация компании за последние 12 месяцев увеличилась на 14,6% и составляет сейчас около $300 млрд, в то время как значение Dow Jones Industrial Average за этот период снизилось на 11,4%.