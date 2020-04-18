Ответы Госканцелярии ЭР на самые важные практические вопросы о жизни и работе во время карантина и самоизоляции
Коммуникационный центр Государственной канцелярии дал ответы на 731 вопрос, касающийся жизни страны и каждого ее жителя в период коронакризиса. Rus.Postimees продолжает публиковать самые важные из них, разделив по тематическим группам. Сейчас вашему вниманию предоставляются ответы на вопросы о выплате пособий по нетрудоспособности.
Могу ли я оформить и предоставить работодателю больничный лист, чтобы не идти на работу, хотя здоровье у меня в порядке?
Если ваше здоровье в порядке, и вы не контактировали с больными людьми, то у врача нет причин выдать вам больничный лист. Следите за своим здоровьем, по мере возможностей работайте удаленно, а также ограничьте контакты с другими людьми.
Врач может выписать вам больничный, если вы контактировали с человеком, у которого диагностирован коронавирус. В случае, если ребенок контактировал с больным человеком, врач может выписать больничный родителю. Контакт с больным коронавирусом человеком рассматривается как заболевание или уход за больным ребенком. В этом случае больничный вам выплатят в обычном порядке. В то же время помните, что лист нетрудоспособности врач может выдать только в том случае, если работодатель оформил вас на работу официально и у вас есть действующая медицинская страховка.
В каком объеме и за какие дни по болезни работник может получить компенсацию? Каковы компенсации по уходу?
Компенсация по болезни:
- государство пообещало с марта по май выплатить всем работникам компенсации с 1 по 3 день болезни;
- с 4 по 8 день будет компенсировать работодатель (также в том случае, если Больничная касса возьмет на себя оплату больничного с 1 по 3 день). Работодатель выплачивает работнику компенсацию по болезни на основании среднего размера заработной платы работника. Работодатель рассчитывает размер компенсации работника на основании средней заработной платы за последние шесть месяцев, компенсация составляет 70% от средней заработной платы работника.
- с 9 дня и за последующие дни болезни платит больничная касса, и рассчитывается эта сумма также по среднему доходу работника. Подробнее - ЗДЕСЬ.
Компенсация по уходу:
Больничный по уходу можно взять в случае болезни ребенка в возрасте до 12 лет или в случае болезни ребенка с ограниченными возможностями в возрасте до 19 лет.
Компенсация составляет 80% от средней заработной платы, и она оплачивается с первого дня. Больничная касса оплачивает период до 14 дней, на больничном с ребенком можно быть и дольше, просто компенсация не будет больше выплачиваться.
Больничный по уходу можно взять и при заболевании члена семьи, оплачивается до 7 дней, выплачивается с 1 дня, и размер составляет 80% от средней заработной платы.
Имеются также исключения. С компенсации удерживается подоходный налог.
Телефон Больничной кассы для получения дополнительной информации +372 669 6630.
В случае, если в Эстонии будет введен карантин, то как в таком случае будет происходить компенсация больничного листа?
Если в каком-то регионе или во всей Эстонии будет введен карантин, то можно оплачивать людям больничные листы, причиной которых служит карантин. В таком случае, 1-3-й дни не оплачиваются, за 4-8-й дни платит работодатель, и начиная с 9 дня до 7 дней платит Больничная касса. Право на получение таких листов имеют только работающие люди.
Если у меня сейчас нет работы и нет медицинского страхования, а из-за чрезвычайного положения не могу пойти на работу, есть ли у меня право получать компенсацию по нетрудоспособности?
Нет. Компенсация по нетрудоспособности выплачивается только работающим людям, у которых есть действующая медицинская страховка.
На какую медицинскую помощь в период распространения вируса я могу рассчитывать, если я застрахован в Эстонии, а нахожусь сейчас в другой стране Европейского Союза?
Людям с действующей в Эстонии медицинской страховкой, пребывающим в данный момент на территории Европейского Союза, Европейской экономической зоны или в Швейцарии, медицинская помощь оказывается на тех же условиях, что и местным жителям. Необходимая медицинская помощь предоставляется и в случае заражения коронавирусом. Необходимость лечения должна быть обоснована, и решение об этом принимает лечащий врач. Для получения необходимой медицинской помощи у вас с собой должна быть Европейская карточка медстрахования или заменяющий ее сертификат. Если у пациента нет с собой карточки или заменяющего ее сертификата, или он перед поездкой не ходатайствовал о получении этих документов, то по приходе в больницу или на прием к врачу просим сразу же ходатайствовать о получении сертификата, заменяющего Европейскую карточку медстрахования. Дополнительная информация доступна на сайте Больничной кассы.
Какую медицинскую помощь может получить человек без медицинской страховки?
Во время действия чрезвычайного положения заражение коронавирусом является основанием для обращения за неотложной помощью, право на получение которой есть у человека без медицинской страховки и при обычных обстоятельствах (EMO, скорая помощь). Если человек без медицинской страховки имеет подозрение, что он инфицирован, то он может связаться по телефону с ближайшим центром семейных врачей. В центре его при необходимости направят на тестирование, где он также получит рекомендации о том, что делать при возникновении проблем со здоровьем. Счет будет выставлен Больничной кассе, и человек его оплачивать не должен. Информацию о получении медицинской страховки в Эстонии можно найти здесь.
Когда выплатят компенсацию по болезни за первые три дня?
По больничным листам, открытым во время действия чрезвычайного положения, Больничная касса выплатит компенсацию и за первые три дня болезни. Выплаты начнутся не позднее мая, то есть после того, как Рийгикогу утвердит дополнительный бюджет, а Правительство Республики издаст соответствующее распоряжение.
Пособие по уходу по-прежнему выплачивается с первого дня болезни.
Дополнительную информацию вы найдете на сайте Больничной кассы.
Если мой больничный лист был открыт с 13 марта или после, почему я до сих пор не получил деньги по больничному?
Больничная касса обязана выплатить компенсацию по болезни в течение 30 дней со дня окончания действия больничного листа. Поскольку современные технические средства находятся на высоком уровне, то до сих пор Больничная касса выплачивала человеку пособие спустя несколько дней после корректного оформления документов (окончания действия больничного листа), и люди к такой скорости привыкли.
На данный момент, из-за чрезвычайного положения, больничных листов стало больше чем обычно, а также Больничная касса находится в ожидании решения о том, каковы будут основания для выплаты компенсаций за первые три дня болезни. Эти решения принимают правительство и Рийгикогу.
Поэтому для выплаты компенсации по болезни (компенсация по нетрудоспособности самому больному человеку) требуется больше времени, но Больничная касса пообещала, что срок не превысит предусмотренных законом 30 дней.
Это касается больничных листов, которые были открыты во время действия особого (в некоторых переводах - чрезвычайного) положения (начиная с 13 марта) и тех, у кого, благодаря этому, появилось обоснованная надежда на получение компенсации за первые три дня болезни.
NB! Это не касается больничных листов по уходу за больным членом семьи, листов нетрудоспособности по родам и листов нетрудоспособности при усыновлении (удочерении), вне зависимости от даты начала действия. Больничная касса оплачивает их в обычном порядке.
Может ли человек получать двойную компенсацию за первые три дня болезни (т.е. и от работодателя, и от Больничной кассы)?
Некоторые работодатели и ранее оплачивали своим работникам первые три дня больничного.
Правительство Республики приняло решение с 13 марта компенсировать первые три дня по больничным листам, открытым во время действия чрезвычайного положения.
Выплачиваемая Больничной кассой компенсация не зависит от того, оплачивает ли работодатель первые три дня болезни. Таким образом, получение компенсации от Больничной кассы само по себе не дает работодателю права требовать от своего работника возврата за оплаченные дни. Подобное требование зависит лишь от договоренности между работником и работодателем.