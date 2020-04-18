Ответы Госканцелярии ЭР на самые важные практические вопросы о жизни и работе во время карантина и самоизоляции

Если у меня сейчас нет работы и нет медицинского страхования, а из-за чрезвычайного положения не могу пойти на работу, есть ли у меня право получать компенсацию по нетрудоспособности?

Нет. Компенсация по нетрудоспособности выплачивается только работающим людям, у которых есть действующая медицинская страховка.

На какую медицинскую помощь в период распространения вируса я могу рассчитывать, если я застрахован в Эстонии, а нахожусь сейчас в другой стране Европейского Союза?

Людям с действующей в Эстонии медицинской страховкой, пребывающим в данный момент на территории Европейского Союза, Европейской экономической зоны или в Швейцарии, медицинская помощь оказывается на тех же условиях, что и местным жителям. Необходимая медицинская помощь предоставляется и в случае заражения коронавирусом. Необходимость лечения должна быть обоснована, и решение об этом принимает лечащий врач. Для получения необходимой медицинской помощи у вас с собой должна быть Европейская карточка медстрахования или заменяющий ее сертификат. Если у пациента нет с собой карточки или заменяющего ее сертификата, или он перед поездкой не ходатайствовал о получении этих документов, то по приходе в больницу или на прием к врачу просим сразу же ходатайствовать о получении сертификата, заменяющего Европейскую карточку медстрахования. Дополнительная информация доступна на сайте Больничной кассы.

Какую медицинскую помощь может получить человек без медицинской страховки?

Во время действия чрезвычайного положения заражение коронавирусом является основанием для обращения за неотложной помощью, право на получение которой есть у человека без медицинской страховки и при обычных обстоятельствах (EMO, скорая помощь). Если человек без медицинской страховки имеет подозрение, что он инфицирован, то он может связаться по телефону с ближайшим центром семейных врачей. В центре его при необходимости направят на тестирование, где он также получит рекомендации о том, что делать при возникновении проблем со здоровьем. Счет будет выставлен Больничной кассе, и человек его оплачивать не должен. Информацию о получении медицинской страховки в Эстонии можно найти здесь.

Когда выплатят компенсацию по болезни за первые три дня?

По больничным листам, открытым во время действия чрезвычайного положения, Больничная касса выплатит компенсацию и за первые три дня болезни. Выплаты начнутся не позднее мая, то есть после того, как Рийгикогу утвердит дополнительный бюджет, а Правительство Республики издаст соответствующее распоряжение.

Пособие по уходу по-прежнему выплачивается с первого дня болезни.

Дополнительную информацию вы найдете на сайте Больничной кассы.

Если мой больничный лист был открыт с 13 марта или после, почему я до сих пор не получил деньги по больничному?