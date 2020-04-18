Минный тральщик ВМС нашел в Нарвском заливе 30 взрывных устройств

«Мы нашли много контактов, которые предстоит классифицировать и идентифицировать. Мешающими факторами были погодные условия и временами очень плохая подводная видимость. Я крайне позитивно настроен в том, что касается мощности нашего нового гидролокатора», - сказал командир Admiral Cowan капитан-майор Танель Кангро.

Admiral Cowan приступил к выучке в районе Нарвского залива в начале апреля. В процессе экипаж корабля обнаружил в общей сложности 30 взрывных устройств времен Второй мировой войны. Среди них 18 морских мин, 11 торпед, один глубинный заряд и 156 минных якорей.

Выучка является подготовкой к присоединению корабля и его экипажа к подразделению постоянной готовности 1-й постоянной противоминной группы НАТО во второй половине этого года. Район был выбран опираясь на исторические данные, согласно которым во время Второй мировой войны в нем спустили в воду различные мины.

За последние двадцать лет в ходе различных противоминных операций в эстонской акватории найдено и обезврежено более 1200 взрывных устройств — это преимущественно спущенные в воду во время мировых войн морские мины и другие оказавшиеся на дне взрывные устройства.