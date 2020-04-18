В России за сутки прибавилось более 4700 зараженных коронавирусом, 40 человек умерли

В России выявлено 4785 новых случаев заболевания коронавирусом в 79 регионах и 40 летальных случаев, сообщает федеральный оперштаб в своем Telegram-канале. Общее число инфицированных в стране выросло до 36 793, число жертв - до 313, пишет Newsru.
Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве - 2649. 428 новых эпизодов зарегистрировано в Подмосковье, 139 - в Петербурге.
Из числа новых летальных исходов половина приходится на Москву - 21 случай. Среди умерших в Москве - пациенты от 34 лет до 91 года. У 34-летнего мужчины установлен диагноз "пневмония с тотальным поражением верхних и нижних долей правого и левого легких", также он страдал болезнью Пиквика, сообщается на сайте московского Департамента здравоохранения.
У большинства других пациентов тоже были сопутствующие заболевания, среди них гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, цирроз печени. Шестеро имели сахарный диабет второго типа. Один из скончавшихся находился на лечении в федеральной больнице.
Статистика по новым летальным случаям в других регионах распределилась так: четыре в Воронежской области, два в Республике Ингушетия, два в Псковской области, по одному в Калужской, Ивановской, Мурманской, Новгородской, Свердловской областях, Санкт-Петербурге, Орловской, Волгоградской, Кемеровской областях, Хабаровском и Краснодарском краях.