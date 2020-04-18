В России за сутки прибавилось более 4700 зараженных коронавирусом, 40 человек умерли

Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве - 2649. 428 новых эпизодов зарегистрировано в Подмосковье, 139 - в Петербурге.

Из числа новых летальных исходов половина приходится на Москву - 21 случай. Среди умерших в Москве - пациенты от 34 лет до 91 года. У 34-летнего мужчины установлен диагноз "пневмония с тотальным поражением верхних и нижних долей правого и левого легких", также он страдал болезнью Пиквика, сообщается на сайте московского Департамента здравоохранения.

У большинства других пациентов тоже были сопутствующие заболевания, среди них гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, цирроз печени. Шестеро имели сахарный диабет второго типа. Один из скончавшихся находился на лечении в федеральной больнице.