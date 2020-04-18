Фото ⟩ В общежитии обнаружено уже 12 зараженных, часть жильцов отказываются от тестирования

В субботу утром в фойе общежития были замечены полицейские в защитных костюмах.

Департамент поставил цель протестировать всех жильцов без исключения. По данным Tartu Postimees, пока тестирование удалось сделать 220 жильцам. Но почти с полусотней жильцов по различным причинам возникли проблемы, речением которых сегодня занимаются. Есть те, кто до сих пор не понимают всю серьезность ситуации и отказываются делать тест.

На данный момент в здании на Раатусе, 22 коронавирусом уже заражено 12 человек. Согласно плану, все люди с положительным тестом переедут на отдельный этаж и начнется полный карантин. Те, у кого будет негативный результат теста, но кто контактировал с зараженными, могут свободно передвигаться по зданию (за исключением закрытого этажа) и на территории, ограниченной забором.

Те, у кого негативный результат и они не контактировали с зараженными, хотят при первой возможности вернуть право на передвижение, но это зависит от того, когда удастся провести тотальное тестирование.

Для людей, передвижения которых ограничены, организовала доставка еды: сегодня три раза в день доставят 300 порцией еды.

Насколько известно, большая часть жильцов — иностранцы. Отсюда и расхождение в количестве положительных тестов, зарегистрированных в Тартумаа. Если человек живет в общежитии в Тарту, но он зарегистрирован за границей, его положительный тест в обзоре зараженных по уездам попадает в число неизвестных.