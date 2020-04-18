Количество предложений на рынке съемного жилья в Таллинне за месяц выросло более чем на треть

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман заметил, что, наибольший наплыв предложений, что было вполне предсказуемо, возник в Таллинне. Поскольку столица Эстонии – крупнейший центр притяжения для туристов, здесь самое большое количество гостевых квартир.

«Если в Нарве и Пярну за последний месяц количество предлагаемого внаем жилья выросло на 23%, то в Тарту рост составил уже 30% , а в Таллинне – целых 37%. В абсолютных цифрах такое повышение числа предложений в главном городе страны равнозначно появлению на рынке дополнительных 500 съемных квартир», – сказал Сооман.