Сб, 18.04.2020
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  • Количество предложений на рынке съемного жилья в Таллинне за месяц выросло более чем на треть

Количество предложений на рынке съемного жилья в Таллинне за месяц выросло более чем на треть

Съемная квартира.

ФОТО: flickr.com

Первыми, кто пострадал на рынке недвижимости от коронавирусной пандемии, стали столичные арендодатели, предлагающие гостевые апартаменты. С закрытием границ исчезли и туристы, поэтому собственники гостевых квартир начали искать долговременных нанимателей на местном рынке.

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман заметил, что, наибольший наплыв предложений, что было вполне предсказуемо, возник в Таллинне. Поскольку столица Эстонии – крупнейший центр притяжения для туристов, здесь самое большое количество гостевых квартир.

«Если в Нарве и Пярну за последний месяц количество предлагаемого внаем жилья выросло на 23%, то в Тарту рост составил уже 30% , а в Таллинне – целых 37%. В абсолютных цифрах такое повышение числа предложений в главном городе страны равнозначно появлению на рынке дополнительных 500 съемных квартир», – сказал Сооман.

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