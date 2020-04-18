Кто несет ответственность за рабочий компьютер у вас дома?

Выполнение работы из дома поначалу может казаться удобным и безопасным, однако на самом деле дома существует ряд рисков, которые могут повлечь за собой серьезный ущерб. Помимо того, что вы начали работать из дома, в домашних стенах также начали работать детский сад и школа, здесь живут домашние животные и едим мы нередко тоже за компьютером. Советы дает старший специалист по страхованию жилья IIZI Герту Карбус.

Компания не всегда может помочь

В то время как в офисе в отношении имущества работодателя действует страховка на коммерческое имущество, страховая защита не всегда действует на технику, которую вы забрали домой. Кроме того, размер собственной ответственности компании при страховании имущества может быть довольно существенным, а именно вам придется ее выплачивать. Хотя мы не думаем о том, что может произойти, разумно быть к этому готовым, так как небольшое происшествие с участием горячего кофе и компьютера, скорее всего, закончится не очень хорошо. «В условиях нынешнего чрезвычайного положения, когда все сидят дома, неприятные неожиданности случаются намного чаще, чем в офисе», - добавляет Карбус.

Пересмотрите свое домашнее страхование

В том случае, если компания предоставляет свое имущество под ответственность работника, разумно пересмотреть свой договор домашнего страхования. Предоставленная работодателем техника - это движимое имущество, которое находится в вашем законном пользовании.

«Если вы работаете в домашнем офисе, важно убедиться, что на основании вашего договора страхования жилья компенсации также подлежит ваше домашнее имущество», - отмечает старший специалист по страхованию жилья. В рамках такой страховой защиты ваш мобильный телефон или ноутбук будут защищены также за пределами дома на территории Эстонии, или же по всему миру, в зависимости от страховщика: например, если вы планируете переместить свой офис в пансионат, в деревню или на дачу. В этом случае следует критически подойти к оценке стоимости техники, которую вы перевозите домой, так как обычно в отношении того имущества, которое вы забираете домой, устанавливается предельная сумма.

Кроме того, также разумно пересмотреть защиту в рамках страхования ответственности, так как при недостаточном лимите можно остаться с пустыми руками. «К сожалению, в экстренной ситуации мы не думаем о каких-либо неприятностях, в то время как, например, потоп, который начался у вас дома, также может стать причиной серьезных проблем у соседей», - добавляет Карбус. В настоящее время важно помнить о том, что по причине удаленной или обучения у всех дома находится больше техники и другого имущества, чем обычно.

Три пункта, о которых необходимо помнить, работая из дома

1. Поддерживайте кибергигиену в своем домашнем офисе! По возможности обязательно используйте VPN-соединение, которое обеспечивает приватное и надежное соединение для работы компании. Также следите за тем, какие электронные письма вы открываете, так как чрезвычайное положение и всемирная пандемия создают хорошие условия для кибермошенничества.

2. Найдите подходящее место для работы. Компьютер должен находиться на твердой, устойчивой поверхности. Например, если вы работаете лежа, опасность неприятных неожиданностей возрастает. Также не ешьте и не пейте во время работы.