Мастер-класс ⟩ Альтернатива луковой шелухе

Для начала предлагаем посмотреть картинки и вдохновиться...

1. Вязаные чехлы

Идея для тех, кто умеет вязать крючком. Это достаточно экологичный способ украсить яйца, ведь декор можно развязать и сохранить до следующего года.

2. Силуэты

Если у вас в данный момент нет под рукой вазы с цветами, укладывайте на яйцо листья петрушки или укропа.

3. Краснокочанная капуста и… резинки

500 г нашинкованной капусты отвариваем в двух литрах воды примерно полчаса. После чего обмотанные резинками яйца красим, как красили бы луковой шелухой. Результат — голубые яички с хаотичными линиями. Кстати, то же самое можно сделать и с отваром шелухи.

4. Брызги кистью

Плюс этого решения в том, что окрашивать можно яйца любого цвета — и рыжие, и белые. Можно попробовать способ на предварительно окрашенной поверхности. Если ее хорошенько высушить, брызги не будут расплываться.

5. Метод частичного погружения

Интенсивность цвета зависит от того, как надолго вы оставите белое яйцо в красителе.

6. Поталь и перья

В европейской традиции на Пасху украшают пустые яйца. Содержимое сливается, после чего оболочку вешают на веточки дерева в вазу. Так или иначе, идея приклеить что-то на скорлупу при помощи аэрозольного клея — достойна внимания.

7. Декупаж

Французский рецепт подойдет тем, у кого в доме есть специальные салфетки и лак для декупажа.

8. Бутоны комнатных цветов + лак для декупажа

Кстати, не обязательно клеить этим лаком именно декупажные салфетки — можно перейти на листья и бутоны цветов. Секрет в том, чтобы разделить их на лепестки, убрав объемную сердцевинку.