Вице-канцлер: первыми после перерыва в школы вернутся выпускные классы

«Если эпидемия начнет отступать, то об этом можно думать так, что после 15 мая наступит переходный период, когда контактное образование будет скорее исключением, и оно предназначено, в первую очередь, для тех, кто в нем нуждается больше: выпускников, , готовящихся к поступлению абитуриентов или учащихся, которые нуждаются в дополнительной поддержке - кому не очень хорошо полошло дистанционное обучение», - сказала Винтер-Немвальтс, добавив, что не все учащиеся обязательно будут должны посещать школу - в случае необходимости дистанционное обучение может быть продлено.