Вице-канцлер: первыми после перерыва в школы вернутся выпускные классы

После вызванного чрезвычайным положением перерыва в учебе не все ученики должны будут ходить в школу - контактное обучение останется скорее исключительным решением. Об этом, как сообщает Postimees, заявила сегодня вице-канцлер Министерства образования и науки по вопросам общего образования, языковой и молодежной политики Кристи Винтер-Немвальтс.
«Если эпидемия начнет отступать, то об этом можно думать так, что после 15 мая наступит переходный период, когда контактное образование будет скорее исключением, и оно предназначено, в первую очередь, для тех, кто в нем нуждается больше: выпускников, , готовящихся к поступлению абитуриентов или учащихся, которые нуждаются в дополнительной поддержке - кому не очень хорошо полошло дистанционное обучение», - сказала Винтер-Немвальтс, добавив, что не все учащиеся обязательно будут должны посещать школу - в случае необходимости дистанционное обучение может быть продлено.
Чтобы перейти к более привычному обучению, по словам Винтер-Немвальтс, крайне важно обеспечить безопасность учеников и преподавателей.
«Так что, действительно, детям может быть позволено вернуться в школу, только если это безопасно для них, - подчеркнула Винтер-Немвальтс. - А до этого общество должно получить от экспертов сообщение о том, что ситуация в стране позволяет это сделать».
«Поскольку контактное обучение является исключительным вариантом, оно в первую очередь предназначено для учащихся 12-х классов, выпускников 9-х классов и для тех, кому дистанционное обучение не дало желаемых результатов», - сказала вице-канцлер.