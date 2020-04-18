Новый симптом заражения коронавирусом выявили на ногах пациентов

Группа испанских экспертов обнаружила, что больные COVID-19 могут быть выявлены на ранних стадиях путем обнаружения у них специфических повреждений на ногах, «похожих на ветряную оспу».

Генеральный совет официальных ортопедических колледжей Испании предупредил врачей о том, что некоторые пациенты с COVID-19 имели повреждения на ногах, «похожие на поражение ветряной оспой или корью», сообщает New York Post.

Специалисты в области здравоохранения сообщили, что странный симптом наблюдался в основном среди молодых пациентов с коронавирусом в Италии, Франции и Испании.

Наблюдается все более частое выявление этого симптома у пациентов, страдающих COVID-19, особенно у детей и подростков, однако он также был обнаружен у некоторых взрослых.