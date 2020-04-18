Новый симптом заражения коронавирусом выявили на ногах пациентов

Еще одним из симптомов коронавирусной инфекции может быть сыпь на ногах. К такому выводу пришли итальянские и испанские медики, пишет портал Tervis.
Группа испанских экспертов обнаружила, что больные COVID-19 могут быть выявлены на ранних стадиях путем обнаружения у них специфических повреждений на ногах, «похожих на ветряную оспу».
Генеральный совет официальных ортопедических колледжей Испании предупредил врачей о том, что некоторые пациенты с COVID-19 имели повреждения на ногах, «похожие на поражение ветряной оспой или корью», сообщает New York Post.
Специалисты в области здравоохранения сообщили, что странный симптом наблюдался в основном среди молодых пациентов с коронавирусом в Италии, Франции и Испании.
Наблюдается все более частое выявление этого симптома у пациентов, страдающих COVID-19, особенно у детей и подростков, однако он также был обнаружен у некоторых взрослых.
Совет отметил, что пока не было проведено достаточно научных исследований, чтобы подтвердить эти данные. Генеральный совет официальных ортопедических колледжей Испании сейчас призывает медицинских работников обращать внимание на язвенные поражения как на возможный ранний симптом нового коронавируса.