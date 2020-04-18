Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

Плюс 53 зараженных

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2018 тестов на вирус COVID-19, из которых 2,6 процента, т.е. 53 теста показали положительный результат. По данным регистра народонаселения, за сутки больше всего новых случаев коронавируса диагностировано в Харьюмаа.

Сегодня на пресс-конференция ведомств о ситуации в стране доктор Аркадий Попов объяснил, в чем причина резкого скачка числа зараженных в Харьюмаа. Но уточнил, что если по стране ситуация останется стабильной, со вторника начнут смягчать ограничения в плановом лечении.

В тартуском общежитии обнаружено уже 12 зараженных, но часть жильцов отказываются от тестирования. Накануне руководитель чрезвычайного положения Юри Ратас подписал распоряжение, целью которого является положить конец распространению COVID-19 в общежитии с 281 жильцом.

А у одного человека, который ехал из Вильяндимаа в Таллинн в заполненном пассажирами автобусе, через несколько дней был обнаружен коронавирус. Водителя автобуса отправили на карантин.

Последствия коронакризиса

Чрезвычайная ситуация в Эстонии продолжается больше месяца, и очевидно, что привычный уклад жизни в ближайшее время не восстановится. Имеют ли право столкнувшиеся с трудностями люди требовать снижения суммы арендной платы на основании чрезвычайной ситуации? Разъяснил юрист.

Пандемия COVID-19 создала угрозу возникновения дефицита кофе. Ранее ожидалось, что в 2020 году спрос на кофе превысит предложение, но недостачу восполнят за счет остатка предыдущих урожаев. Вирус теперь угрожает и сбору нового урожая.

Также диктат продавцов, многие годы царивший на рынке купли-продажи недвижимости, закончился, и в сложившихся новых обстоятельствах условия сделки, в том числе и цену, теперь диктует покупатель.

Но есть те, кто от коронакризиса только выиграл. Американская компания Procter & Gamble Co. (P&G), крупнейший в мире производитель потребительских товаров, увеличила чистую прибыль и выручку в третьем квартале 2020 финансового года. При этом рост продаж P&G в США стал лучшим за несколько десятилетий.

А мультимиллиардер и филантроп Сорос пожертвовал более 130 миллионов евро, чтобы смягчить последствия коронакризиса для наиболее уязвимых групп общества.

Обстановка в мире

В России за сутки прибавилось более 4700 зараженных коронавирусом, 40 человек умерли. Общее число инфицированных в стране выросло до 36 793, число жертв - до 313.

Трамп затеял перепалку с губернатором Нью-Йорка из-за коронавируса. "Губернатору Куомо следует тратить больше времен на то, чтобы делать, и меньше на то, чтобы жаловаться", - заявил Трамп.