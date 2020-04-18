Латвия разрешила эстонцам и литовцам пересекать границу с целью посещения работы

До сих пор отсутствовала официальная позиция Латвии по этому вопросу, поскольку Латвия не закрывала на время кризиса внутренние границы ЕС.

Решение правительства Латвии означает, что работающие в Латвии эстоноземельцы и литовцы, а также работающие в соседних странах латвийцы больше не должны будут после пересечения границы две недели соблюдать карантин. В то же время, требование изоляции будет распространяться на нерабочее время.

Репортер ERR Рагнар Конд сказал, что людей, которые ходят по городу в нерабочее время, может проверять полиция.