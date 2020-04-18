Латвия разрешила эстонцам и литовцам пересекать границу с целью посещения работы

Правительство Латвии на законодательном уровне разрешило жителям соседних стран пересекать границу с целью хождения на работу в кризисное время, сообщил портал ERR.
До сих пор отсутствовала официальная позиция Латвии по этому вопросу, поскольку Латвия не закрывала на время кризиса внутренние границы ЕС.
Решение правительства Латвии означает, что работающие в Латвии эстоноземельцы и литовцы, а также работающие в соседних странах латвийцы больше не должны будут после пересечения границы две недели соблюдать карантин. В то же время, требование изоляции будет распространяться на нерабочее время.
Репортер ERR Рагнар Конд сказал, что людей, которые ходят по городу в нерабочее время, может проверять полиция.
Чтобы пересечь границу и попасть на работу, нужно иметь при себе соответствующие документы, подтверждающие, что место работы человека действительно в Латвии. Через границу пускают только на работу, но не за покупками.