Архитектурная загадка: как сносят небоскребы

В странах Балтии небоскребы не самые высокие, кроме того, они не находятся в густонаселенных районах, однако в крупнейших мировых метрополиях небоскребов хватает, в том числе и морально устаревших построек. Если небоскребы технически устарели, их нужно снести - принимая во внимание их высоту, это может создать угрозу для общества и находящейся рядом архитектуре.

Зингер-билдинг на Манхэттене. Построен в 1908 году, снесен в 1960 году. Это четвертая по высоте осознанно снесенная постройка в мире. ФОТО: Wikimedia Commons

До наших дней была снесена только маленькая часть небоскребов выше 150 метров, однако такие процессы происходили и закончились удачно. Нужно отметить, что в этом процессе чрезвычайно важна работа инженеров, которые выдвинули несколько серьезных технологических вызовов, сообщает архитектурный портал B1M.

Небоскребы - эффективный способ, как создать обширные жилые или коммерческие площади в густозаселенных центрах городов, не занимая слишком много места в городе. Однако в условиях современного быстрого развития технологий длительность жизни небоскребов, по сравнению с низкими жилыми зданиями довоенного времени, довольно маленькая - от 50 до 100 лет. Ежегодно в мире строятся все более высокие и современные небоскребы, оборудованные такими технологиями, которые уже нельзя применить к старым зданиям. В прошлом году был осознанно снесен самый высокий до этого небоскреб - 216-метровый дом на Парк-авеню в Нью-Йорке, чтобы дать место 70-этажной башне для нужд американского банка JP Morgan Chase.

Небоскреб на Парк-авеню до сноса. ФОТО: Wikimedia Commons

Часто, думая о сносе здания, мы представляем себе демонтажные шары и осознанно вызванные взрывы - такие методы используют для сноса небольших зданий, однако для небоскребов этот метод не подойдет. Взрывая высокую башню или обрушая ее с помощью демонтажного шара, тяжело избежать разрушений в ближайшей округе, кроме того, это может угрожать безопасности пешеходов.

Снос небоскреба - тщательно спланированный процесс, в котором каждая деталь внимательно демонтируется, начиная с верха и постепенно опускаясь вниз. Снос небоскреба очень похож на строительство здания, только наоборот.

Для сноса небоскреба составляется особый план того, как будут работать строители и в какой последовательности будут сняты конкретные материалы, чтобы не угрожать жизни рабочих и не создавать риск обрушения. Первый шаг - снятие и ликвидация вредных материалов - при строительстве большей части старых небоскребов использовался асбест, который сейчас признан вредным материалом, поэтому обычно работы начинают с изъятия этого элемента.

Высотка на Парк-авеню во время демонтажа ФОТО: Wikimedia Commons

Затем все здание окружают лесами и специальными сетками, которые недопускают падения пыли и строительных отходов на улицы, а также блокируют шум. Позднее высотку разделяют на фазы. Например, постройка на Парк-аверю была разделена на четыре фазы - с первого по 16 этажи, с 17 по 29, с 30 по 41 и с 42 по 52 этажи.

Самую верхнюю фазу сначала полностью освободили и отключили, тогда как нижние не трогали. С каждого этажа постепенно сняли внутреннюю отделку, коммуникации и лишь затем - стеклянный фасад. Остался лишь бетонный скелет, который затем строители постепенно, этаж за этажом, демонтировали, пока не дошли до нижней фазы. Дальше продолжилась та же самая работа со следующей фазой.

Немного более сложный процесс - ликвидация строительного мусора и его доставка на первый этаж. Есть несколько методов, как ликвидировать мусор с верхних этажей. Чаще всего используются специальные шахты или подъемники внутри здания. В свою очередь, чтобы обрушить бетонные панели и колонны, на верхние этажи завозят маленькие экскаваторы, которые внимательно сносят конструкции.

ФОТО: Wikimedia Commons

Нужно добавить, что снос небоскреба - чрезвычайно дорогой процесс, и больше всего обходятся вторичная переработка строительного мусора или правильная его ликвидация. В случае небоскреба Парк-авеню примерно 90% его бывших конструкций переработаны.

Снос высоток иногда может оказаться столь дорогим, что большая часть девелоперов выбирает тщательное восстановление и расширение здания, в частности, увеличение на несколько этажей. Этот метод - более выгодная и экологическая альтернатива сносу здания.