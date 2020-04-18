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В мире политики и бизнеса - это установившийся современный стандарт. Рукопожатие было с нами на протяжении столетий, однако теперь специалисты в области здравоохранения призывают нас пересмотреть привычный ритуал приветствия - для нашей же безопасности, сообщает Би-би-си.

Но чем заменить рукопожатие и легко ли будет от него отказаться?

Соединенные Штаты стали страной, которую пандемия коронавируса ударила больнее других - и по числу зараженных, и по количеству смертей.

Американцы сидят по домам, стараясь избежать физического контакта. Они следуют советам таких общественных деятелей, как Энтони Фаучи (ученый-медик, директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний).

Фаучи - ключевая фигура в выработке антивирусной стратегии США. На прошлой неделе он сказал в интервью Wall Street Journal: "Если честно, не думаю, что мы должны вообще когда-нибудь снова начать пожимать друг другу руки".

Если к совету ученого прислушаются в массовом порядке, то это будет означать глубокие изменения в человеческом поведении. В конце концов, рукопожатие давным-давно стало стандартом приветствия - и в мире политики, и в мире бизнеса, и в обществе. Его истоки уходят вглубь даже не веков, а тысячелетий.

Однако пандемия Covid-19 стала причиной того, что целесообразность многих наших старых привычек подвергается сомнению.

"Когда вы протягиваете руку, вы протягиваете биологическое оружие", - настаивает Грегори Поланд, специалист по инфекционным заболеваниям клиники Мэйо, одного из крупнейших институтов медицинских исследований в США.

Он называет это устаревшим обычаем, которому не место в обществе, где доверяют микробной теории, согласно которой причина определенных заболеваний - микроорганизмы, вторгающиеся в организм.

Но сможем ли мы избавиться от того, что стало буквально неотъемлемой частью нашей жизни? Вспомним, с каким трудом мы привыкали к социальному дистанцированию (а многие до сих пор не привыкли).

Отомрет ли привычка пожимать руки при встрече? И если да, что ее заменит?

Почему мы вообще жмем друг другу руки?

Изображения людей, демонстрирующих друг другу раскрытые ладони, пришли к нам из древнего Египта, Месопотамии и древней Греции - это было знаком доверия к тому, с кем вы встретились..

Каменные барельефы Вавилона, эпопеи Гомера - везде можно наткнуться на протягивающих друг другу руки героев.

По словам специалистов, точные истоки этой привычки вычислить непросто, но несложно догадаться, что при встрече демонстрировалось, что в руке нет оружия.

Рукопожатие занимало важное место в древнегреческом и древнеримском искусстве, передавая интимность чувств и связанность между людьми.

Применялось оно и при вступлении в брак, и при встрече правящих персон, и в других ситуациях, когда надо было показать: работаем вместе, скрепляем наши отношения.

А что сегодня? "Даже если рукопожатие сейчас и не применяется для того, чтобы выяснить, вооружен ли ваш собеседник, оно по-прежнему показывает добрые намерения", - говорит Джулиана Шредер, профессор психологии Калифорнийского университета (Беркли, США).

"В контексте бизнеса это очень важный сигнал - ведь на деловых встречах, от которых зависит многое, вы часто сталкиваетесь с совершенно незнакомыми людьми".

Ее исследование показало, что люди больше настроены на последующее сотрудничество с теми, кто в начале переговоров протягивает им руку. Это расценивается как настрой на взаимное доверие и будущее сотрудничество.

Недаром этот символ демонстрируется на групповых фотографиях лидеров государств во время саммитов Большой двадцатки.

Конечно, рукопожатия не везде стали стандартом. В таких странах, как Япония, избегают и пожимания рук, и объятий, предпочитая не связанные с физическим контактом поклоны.

А в некоторых странах Европы (в частности, в Италии и Франции) за рукопожатием часто следует двойной или тройной поцелуй, точнее - прикосновение щеками (еще одна традиция, которая вызывает тревогу в эпоху коронавируса).

Но общество меняется - и меняются его ритуалы.

"Черная смерть" (чума, выкосившая чуть ли не половину населения средневековой Европы) на многие века заставила французов отказаться от поцелуев при встрече - может быть, и рукопожатие ждет та же участь?

Западное рукопожатие до начала пандемии считалось стандартом в мире политики и бизнеса. Однако теперь всё может измениться

Привычка, от которой избавиться трудно. Но можно

Чиновникам от здравоохранения было непросто убедить некоторых людей соблюдать социальное дистанцирование, не говоря уже о том, чтобы заставить их прекратить обмениваться рукопожатиями.

Даже специалисты по инфекционным болезням признают, что физические контакты для людей - вещь вполне естественная.

"Посмотрите на приматов, - предлагает Поланд. - Их общение включает в себя прикосновения и тесные контакты. Они не жмут друг другу руку, но прикасаются к плечу, гладят, перебирают шерсть друг другу". Этим они словно говорят: "Я показываю тебе, что хочу наладить с тобой контакт".

Тизиана Кашиаро, профессор организационного поведения Торонтского университета (Канада), говорит, что рукопожатия очень естественны для нас, когда мы хотим установить доверительные отношения друг с другом, и призыв Фаучи идет с этим вразрез.

Однако она понимает: Фаучи беспокоится о безопасности людей. Кашиаро считает, что после того, как пандемия закончится, многие из нас будут опасаться жать друг другу руки, по крайней мере в течение некоторого времени. "Контузия от пандемии сразу не пройдет", - говорит она.

Поланд с этим согласен: "Чтобы наши культурные привычки изменились, нужно что-то значительное - такое, как происходит сейчас".

По словам Шредер, нам предстоит пережить "неловкий период вымывания", когда в нас будут бороться два импульса: человеческая нужда во взаимодействии с помощью общепринятого рукопожатия и необходимость следовать указаниям правительства и органов здравоохранения, называющих эту практику опасной.

В своем исследовании она убедилась, что когда кто-то пытается пожать руку, а его визави по какому-то поводу отказывается это сделать, то инициатор чувствует неловкость. Теоретически такое поведение может привести к стигматизации акта рукопожатия.

В США, где Фаучи предложил отказаться от пожимания рук, часть людей уже следует его совету, а ведущие специалисты страны по этикету уже предлагают вместо рукопожатия говорить: "Очень приятно с вами познакомиться, но я следую требованиям санитарии и гигиены".

"Думаю, что со временем будет возможно заменить рукопожатие каким-то другим ритуалом приветствия друг друга, несущим тот же посыл", - говорит Шредер.

Чем заменить?

Эксперты сходятся на том, что важно не само рукопожатие, а то послание, которое оно несет. В конце концов, альтернативы существовали всегда - от поклонов до потирания носами.

Поланд предлагает использовать легкий дружелюбный наклон головы, отмечая, что прикосновение локтями - тоже вполне в духе времени, хотя и выглядит несколько неуклюже.

Он также подчеркивает, что поверхности, к которым люди часто прикасаются (например, дверные ручки и прилавки), обычно загрязнены микрочастицами фекалий, поэтому соблюдение правил гигиены в туалете будет куда лучшим долгосрочным решением, чем отказ от рукопожатий.

Тем не менее, рано или поздно рукопожатия выйдут из употребления - независимо от того, как будет развиваться пандемия.

"Сегодня язык бизнеса - английский. Так что в деловых кругах рукопожатие - своего рода договоренность", - говорит Канина Бланшар, профессор и преподаватель делового общения в Университете Западного Онтарио (Канада).

"Но если взглянуть на это с точки зрения математики, в Китае, в Индии половина населения всей планеты далеко не всегда жмет друг другу руки, у них - другие, более привычные для них способы приветствовать друг друга. Вот и посчитайте".

В мире бизнеса Китай, Индия и Ближний Восток становятся все более влиятельны, так что обычаи этих культур вполне могут стать новой нормой, подчеркивает Бланшар.

Несмотря на то, что человечество порой сталкивается с кризисами, подобными Covid-19, нам все равно нужен человеческий контакт - что-то, что (в зависимости от культуры, к которой вы принадлежите) передается через поклон, объятие, поцелуй или рукопожатие.

"Вы адаптируетесь, - говорит Бланшар. - Я не хочу сказать, что мне понравится, если рукопожатия уйдут в прошлое, но я не вижу в этом проблемы".